Tragiczny wypadek na autostradzie A1 w Łódzkiem. W nocy między węzłami Tuszyn – Łódź Południe zderzyły się czołowo dwa samochody. Kierowca jednego z nich wjechał na autostradę pod prąd. Zginęła jedna osoba, trzy zostały ranne.

Miejsce wypadku na autostradzie A1 / Fot. KP PSP w Koluszkach / Państwowa Straż Pożarna

Do wypadku na autostradzie A1 doszło ok. godz. 2:25 na jezdni w kierunku Gdańska między węzłami Tuszyn i Łódź Południe. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego wjechał na autostradę pod prąd i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki audi - mówi Aneta Kotynia, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach.

Po zderzeniu oba samochody zaczęły się palić.

W wypadku na A1 zginęła 1 osoba, 3 zostały ranne / Fot. KP PSP w Koluszkach / Państwowa Straż Pożarna

Sprawca wypadku zginął na miejscu. Trzy osoby z drugiego pojazdu trafiły do szpitala - dodaje Kotynia.

Na miejscu wypadku pracowali strażacy, policjanci i prokurator Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Ok. godz. 10 autostrada została odblokowana.