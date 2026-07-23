W Łódzkiem powstanie nowoczesny dworzec kolejowy - Opoczno Południe

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Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę na projekt i budowę nowego dworca kolejowego Opoczno Południe. Nowoczesny obiekt powstanie przy Centralnej Magistrali Kolejowej, a zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszą połowę 2028 roku.

W czwartek w Opocznie podpisano umowę pomiędzy Polskimi Kolejami Państwowymi a firmą Wimaks Toczyłowski.

Zgodnie z kontraktem, wykonawca zaprojektuje i wybuduje nowy dworzec Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej. Prace budowlane ruszą już w pierwszym kwartale przyszłego roku, a zakończenie inwestycji przewidziano na pierwszą połowę 2028 roku.

Stacja Opoczno Południe zlokalizowana jest bezpośrednio przy Centralnej Magistrali Kolejowej, która pełni niezwykle istotną rolę w systemie transportowym kraju, łącząc Warszawę z południowymi aglomeracjami oraz obsługując dynamicznie rosnący ruch dalekobieżny. Nowy i w pełni dostępny obiekt zapewni odpowiedni standard obsługi podróżnych - podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Nowy dworzec ma być w pełni dostosowany do potrzeb wszystkich pasażerów. W planach są miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, miejsca krótkiego postoju, wiaty, ławki i kosze.

Sam budynek dworca będzie wyposażony w poczekalnię z toaletami, system informacji pasażerskiej oraz automat z przekąskami i napojami.

Prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP, Alan Beroud, podkreśla znaczenie inwestycji także dla mniejszych miejscowości.

Inwestujemy nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również w mniejszych ośrodkach o potencjale przesiadkowym. Stacja Opoczno Południe, dzięki swojemu położeniu na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej, otworzyła przed mieszkańcami całego regionu nowe możliwości podróży. W związku ze stale rosnącą liczbą korzystających ze stacji pasażerów, uzasadniona jest budowa nowoczesnego, komfortowego dworca.

Opoczno Południe – ważny punkt na kolejowej mapie Polski

Stacja Opoczno Południe znajduje się w miejscowości Kliny koło Opoczna (woj. łódzkie), przy jednej z najważniejszych linii kolejowych w kraju, łączącej Warszawę z południem Polski.

Obsługuje głównie pasażerów pociągów dalekobieżnych PKP Intercity, podróżujących m.in. do Krakowa, Olsztyna, Szczecina, a także Wiednia, Pragi i Monachium.

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w 2024 roku stacja obsługiwała średnio do tysiąca pasażerów na dobę, a każdego dnia zatrzymywało się tam około 30 pociągów.