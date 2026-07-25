Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Dwoje dzieci nie żyje

RMF24

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Wójcin (woj. łódzkie) - dwie osoby nie żyją a sześć zostało rannych. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych trasa została zablokowana w obu kierunkach.

Do poważnego wypadku doszło w sobotę około godziny 18:20 na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Wójcin, pomiędzy Sulejowem a Paradyżem. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Łodzi, w zdarzeniu brały udział trzy samochody osobowe. Trasa łącząca Piotrków Trybunalski z Kielcami została zablokowana w obu kierunkach.

Nie żyje dwoje dzieci

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, w tym dwie karetki pogotowia oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Trwa RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) dwójki rannych w tym wypadku dzieci – informował wcześniej oficer dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Niestety życia dwójki dzieci w wieku 9 i 11 lat nie udało się uratować.

Ze wstępnych informacji wynika, że 38-letni mężczyzna, kierując Peugeotem, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z Toyotą, którą kierowała 28-letnia kobieta. W zdarzeniu brał również udział kolejny pojazd marki Nissan, którym kierował 37-letni mężczyzna. Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować - przekazał mł. asp. Mateusz Piliński z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Piliski dodał, że rannych zostało również sześć osób w tym dwunastoletnie dziecko, którzy zostali przewiezieni do szpitala.

W akcji ratunkowej uczestniczy sześć zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

Według informacji przekazanych przez GDDKiA, utrudnienia na drodze krajowej nr 74 mogą potrwać nawet do północy. Policja apeluje do kierowców o omijanie tego odcinka i korzystanie z wyznaczonych objazdów.