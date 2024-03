Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem - to zarzut, jaki prokuratorzy przedstawili 33-latkowi, który ma odpowiadać za podpalenie mężczyzny na przystanku MPK w Łodzi. Podejrzany nie przyznał się do zarzutu dowiedziała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Jeszcze dziś do sądu trafi wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Zatrzymany 33-letni mężczyzna / Łódzka policja / Podejrzany nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego podpalił mężczyznę. Nie wyjaśnił też, dlaczego nie udzielił mu pomocy. Śledczy mają dowody, że 33-latek był na przystanku aż do chwili ugaszenia ofiary przez strażaków i obserwował całą akcję ratowniczą. Takie zachowanie jest zastanawiające, dlatego prokuratura będzie chciała, aby podejrzany został przebadany psychiatrycznie. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi dożywocie. Sekcja zwłok potwierdziła opinię biegłego, że mężczyzna podpalony na przystanku w Łodzi zmarł śmiercią gwałtowną na skutek działania wysokiej temperatury i płomieni - poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Nadal nieznana jest tożsamość ofiary. Sprawca po dokonaniu czynu spokojnie odjechał komunikacją miejską. Jeszcze tego samego dnia 33-letni mieszkaniec Łodzi został zatrzymany. Miał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Zachowywał się agresywnie, został jednak szybko obezwładniony przez policjantów - poinformowała rzeczniczka KWP w Łodzi kom. Aneta Sobieraj. Do tragedii doszło w nocy z wtorku na środę na przystanku autobusowym przy ulicy Pomorskiej. Około godziny 1.00 na numer alarmowy policji zaczęły spływać zgłoszenia, z których wynikało, że płonie mężczyzna. Kiedy na miejsce dotarli policjanci i medycy, mężczyzna już nie żył. Zatrzymanie podejrzanego o podpalenie mężczyzny Łódzka policja / Zobacz również: Dewastował kościoły. Ministrant pomógł w ujęciu wandala

