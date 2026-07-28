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Siedmiolatek tonął w aquaparku w Łodzi. Najnowsze informacje

Opracowanie: , Publikacja: Dzisiaj, 28 lipca (12:03)

Siedmioletni chłopiec, który wczoraj tonął w Aquaparku Fala w Łodzi, jest w stanie skrajnie ciężkim. Taką informację przekazał dziennikarce RMF FM Magdalenie Grajnert rzecznik szpitala. Dziecko od wczoraj walczy o życie w klinice intensywnej terapii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Siedmiolatek tonął w aquaparku w Łodzi. Najnowsze informacje
Chłopiec przebywał pod wodą przez kilka minut; zdj. ilustracyjne autor Andrei Armiagov /Shutterstock

Do tragedii doszło w czasie wakacyjnego kursu pływania, w którym uczestniczyło dwanaścioro dzieci. Siedmioletni chłopiec zaczął się topić. Jak podkreślają przedstawiciele aquaparku, zajęcia organizowała firma zewnętrzna, a dzieci były pod nadzorem ratowników i opiekunów.

Dziecko dłuższy czas przebywało pod wodą. Kiedy zostało wydobyte na powierzchnię, było reanimowane. W ciężkim stanie zostało przewiezione do szpitala.

Policja i prokuratura ustalają teraz okoliczności tego zdarzenia. Śledczy sprawdzą m.in. nagranie z monitoringu, które zostało przekazane przez obiekt służbom.

 

Źródło: RMF FM
Tagi: aquapark

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