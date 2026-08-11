Setki nowych miejsc pracy w serwisie śmigłowców Apache. Podpisaliśmy umowę z Boeingiem

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W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi podpisano umowy offsetowe z koncernem Boeing. „Umowa na Apache to największy tego typu kontrakt w historii Polski, o wartości 10 miliardów dolarów” - powiedział premier Donald Tusk, dodając, że przez powstanie centrum serwisowego Apache’y WZL-1 w Łodzi podwoją zatrudnienie.

Premier: Bardzo dziękuję amerykańskim przyjaciołom

Premier Donald Tusk, sekretarze stanu w MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz Cezary Tomczyk wzięli udział w podpisaniu wykonawczych umów offsetowych WZL1 z Boeing Company.

To kolejne kontrakty w ramach zobowiązań offsetowych w związku z zakupem śmigłowców AH-64E dla Sił Zbrojnych RP, które pozwolą m.in. na utworzenie w Łodzi autoryzowanego centrum serwisowego śmigłowców Apache.

AH-64 Apache to śmigłowiec zaprojektowany do współdziałania z czołgami Abrams i zwalczania celów opancerzonych.

Bardzo dziękuję amerykańskim przyjaciołom za wsparcie oraz istotę naszych relacji - zaufanie i przyjaźń. To jest kluczem dla naszego bezpieczeństwa - powiedział w Łodzi premier DOnald Tusk.

Adam Ziemienowicz / PAP

Premier Donald Tusk w Łodzi; fot. Marian Zubrzycki / PAP

Podpisany w 2024 roku przez ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza kontrakt na Apache Donald Tusk nazwał „kluczowym i przełomowym kontraktem, największym w historii Polski”, opiewającym na ok. 10 mld dolarów.

Zdaniem szefa rządu inwestycja w centrum serwisowe to zarazem bardzo ważna inwestycja w Łódź.

Tylko tutaj wojskowych Zakładach podwoimy zatrudnienie i to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności - powiedział premier, dodając, że perspektywiczne miejsca pracy znajdą tam ludzie z całego regionu.

Donald Tusk podkreślił, że w WZL-1 powstaje największe centrum serwisowe tych śmigłowców w Europie, a flota zamówionych przez Polskę 96 śmigłowców to - nie licząc Stanów Zjednoczonych - największa taka flota na świecie.

Centrum serwisowe dla śmigłowców Apache w Łodzi. "To najnowocześniejsza konstrukcja na rynku" Czas: 05:09

Premier zapowiedział też, że w najbliższych dniach finalizowane będą kolejne kontrakty, w tym te na polskie zestawy przeciwrakietowe Piorun, mające opiewać na ok. 7 mld zł.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk podczas uroczystości zawarcia umów offsetowych między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a koncernem lotniczym Boeing powiedział z kolei, że „gdyby Rambo mógł latać śmigłowcem, latałby Apache”.

Wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi; fot. Marian Zubrzycki / PAP

Obecny podczas podpisania umowy ambasador USA w Polsce Tom Rose ocenił, że podpisanie umów wykonawczych w WZL1 w Łodzi jest kolejnym w szeregu „bardzo ważnych dni w relacji polsko-amerykańskich”.