Sesja zdjęciowa na torach kolejowych. 11-latka i 13-latka uratowane w ostatniej chwili

RMF24

Policjanci z Radomska (woj. łódzkie) zapobiegli tragedii na torach kolejowych. Dwie młode dziewczynki, które weszły na tory, by zrobić sobie zdjęcia, zostały w ostatniej chwili ściągnięte w bezpieczne miejsce.

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę tuż przed godziną 15:00. Patrolujący okolice funkcjonariusze zauważyli dwie dziewczynki stojące na środku torów, około 200 metrów od przejazdu kolejowego przy ulicy Piłsudskiego w Radomsku (woj. łódzkie).

W pewnym momencie uruchomiła się sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, a rogatki zaczęły się opuszczać, ostrzegając przed nadjeżdżającym pociągiem.

Policjanci natychmiast zatrzymali radiowóz i pobiegli w stronę dzieci. Głośno wzywali je, by jak najszybciej zeszły z torów.

Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce – relacjonuje policja.

Chciały tylko zrobić zdjęcie

Jak się okazało, dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznały, że weszły na tory, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Tłumaczyły, że nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.

Na miejsce zostali wezwani rodzice, którym przekazano dzieci pod opiekę.

Apel do rodziców i młodzieży

Policja przypomina, że wejście na tory poza wyznaczonymi miejscami to śmiertelne zagrożenie. Pociąg, ze względu na swoją masę i prędkość, potrzebuje bardzo długiej drogi, aby się zatrzymać. Maszynista, nawet jeśli zauważy człowieka na torach, może nie mieć możliwości uniknięcia tragedii.

W dobie mediów społecznościowych młodzi ludzie coraz częściej podejmują ryzykowne decyzje, by zdobyć ciekawe zdjęcie lub nagranie.

Atrakcyjne ujęcie, liczba wyświetleń czy polubień nigdy nie mogą być ważniejsze od bezpieczeństwa. Żadne zdjęcie ani nagranie nie jest warte narażania zdrowia i życia – podkreślają funkcjonariusze.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów, by rozmawiali z dziećmi o konsekwencjach niebezpiecznych zachowań.

