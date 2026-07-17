Rozwód w Łodzi krok po kroku – jak wygląda postępowanie w 2026 roku?

RMF24

W I kwartale 2026 r. orzeczono rozwód w stosunku do ok. 15,5 tys. małżeństw – to o ok. 0,5 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (dane Głównego Urzędu Statystycznego). Coraz więcej par decyduje się na podjęcie tego trudnego kroku i potrzebuje wsparcia doświadczonego adwokata, który przeprowadzi przez cały proces. Sprawdź, jak przebiega rozwód krok po kroku.

Krok pierwszy – napisanie i złożenie pozwu rozwodowego

Pozew rozwodowy musi spełniać określone wymogi formalne, a więc zawierać m.in.:

oznaczenie sądu – jest to sąd okręgowy właściwy dla ostatniego miejsca wspólnego zamieszkania małżonków lub pozwanego,

dane powoda oraz pozwanego – należy podać imiona i nazwiska, numery PESEL oraz aktualne adresy,

określenie żądania – trzeba wskazać, czy ma to być rozwód z orzeczeniem o winie czy też bez niego,

kwestie dotyczące wspólnych małoletnich dzieci – należy określić ich miejsce pobytu, rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów.

W takim dokumencie mogą znaleźć się także wnioski o podział wspólnego majątku oraz orzeczenie eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania czy świadczeń alimentacyjnych. To, co będzie zawierał pozew rozwodowy, w dużej mierze zależy od okoliczności danej sprawy oraz oczekiwań obu stron.

Polskie prawo nie nakłada obowiązku korzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego przy rozwodzie. Jednak wsparcie takiego specjalisty może okazać się niezwykle pomocne. Jeśli szukasz doświadczonego prawnika, radą służy m.in. Łukasz Kwiatkowski Adwokat. Łódź to miasto, w którym prowadzi swoją kancelarię. Pomoże w sformułowaniu pozwu o rozwód, aby nie zawierał on błędów formalnych i był zgody z obowiązującymi przepisami.

Krok drugi – oczekiwanie na odpowiedź na pozew i wyznaczenie terminu rozprawy

Po złożeniu pozwu w sądzie odpis tego dokumentu jest przesyłany do pozwanego. Małżonek, który go otrzymał, może zgodzić się z przedstawionymi żądaniami, zakwestionować je lub nie wyrazić zgody na rozwód. Ma także prawo do sformułowania własnych roszczeń dotyczących np. opieki nad dziećmi czy podziału majątku (sprawdź więcej na ten temat https://www.kancelaria-kwiatkowski.pl/podzial-majatku).

Sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy. To kiedy się ona odbędzie, zależy głównie od tego, ile spraw ma do rozpatrzenia. W praktyce czas oczekiwania może wynieść nawet kilka miesięcy.

Krok trzeci – udział w sprawie rozwodowej

W trakcie rozprawy rozwodowej sąd przesłuchuje powoda oraz pozwanego. Pyta o stanowisko małżonków oraz o to, czy podjęte przez nich decyzja o rozstaniu jest ostateczna. Jeśli są oni zgodni i nie ma żadnych wątpliwości związanych z rozwodem, może on zostać orzeczony już na pierwszej rozprawie.

Sprawa komplikuje się natomiast, gdy jedna ze stron wnosi orzeczenie o winie drugiej osoby lub ma odmienne stanowisko np. co do opieki nad dziećmi czy podziału majątku. W takim przypadku sąd będzie prowadził postępowanie rozwodowe aż do momentu wyjaśnienia wszystkich spornych kwestii. W tym celu może przesłuchiwać powołanych świadków czy biegłych oraz prowadzić postępowanie dowodowe. Jego celem jest ustalenie, kiedy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia oraz ocena innych ważnych aspektów – np. kto ponosi rzeczywistą winę.

Krok czwarty – uzyskanie orzeczenia rozwodu

Sąd orzeka rozwój i wydaje rozstrzygnięcie, które może obejmować m.in. decyzje dotyczące:

władzy rodzicielskiej i alimentów,

podziału majątku,

kosztów postępowania.

Wyrok jest dokumentem, który formalnie rozwiązuje związek małżeński. To podstawa do dalszych kroków prawnych, takich jak np. zmiana nazwiska. Jeśli strony nie zgadzają się z rozstrzygnięciem sądu, mogą złożyć apelację.

Proces rozwodowy może być bardzo skomplikowany oraz długotrwały. Wszystko zależy od tego, czy małżonkowie są w stanie samodzielnie dojść do porozumienia w najważniejszych kwestiach. Pomoc adwokata znacząco usprawni przebieg postępowania oraz zabezpieczyć interesy klienta.

FAQ

Ile kosztuje rozwód w 2026 r. w Łodzi?

Opłata za złożenie pozwu rozwodowego to 600 zł, a od pełnomocnictwa 17 zł. Jeśli korzystasz z pomocy adwokata, należy uwzględnić również honorarium, którego wysokość zależy głównie od tego, czy jest to rozwód z orzekaniem o winie oraz stopnia skomplikowania sprawy. Koszty rozwodu mogą być dość wysokie, jeśli niezbędne jest przedstawienie opinii biegłego czy przeprowadzenie mediacji.

Czy rozwód bez orzekania o winie można uzyskać szybciej niż z orzekaniem o winie?

Tak, rozwód bez orzekania o winie można uzyskać zdecydowanie szybciej niż z orzekaniem o winie. Brak sporów między stronami sprawia, że sąd może wydać wyrok już na pierwszej rozprawie. Taki rozwód wiąże się także z mniejszymi kosztami.

Ile się czeka na rozprawę rozwodową w Łodzi?

Średni czas oczekiwania na pierwszą rozprawę rozwodową w Łodzi to ok. 3-6 miesięcy od złożenia pozwu. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw postępowanie rozwodowe do momentu wydania wyroku może zająć 2-3 lata, a nie rzadko trwa więcej.

BIO adwokata

Łukasz Kwiatkowski to doświadczony adwokat w Łodzi. Specjalizuje się w sprawach rozwodowych (https://www.kancelaria-kwiatkowski.pl/sprawy-rozwodowe) oraz sporach majątkowych. Doradza, wspiera i wskazuje optymalne rozwiązania. Wspiera klientów w sporządzaniu pozwów, pism procesowych oraz przygotowaniu do postępowania. Pomaga sformułować trafne wnioski, które zwiększają szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy. Jako obrońca reprezentuje klientów także w postępowaniach karnych (przestępczość zorganizowana oraz przestępstwa gospodarcze). W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdej sprawy.