W Urzędzie Skarbowym Łódź-Polesie można obejrzeć i wydrukować PIT-y osób, które korzystały ze stanowiska komputerowego do wypełniania zeznań podatkowych - takie niepokojące zgłoszenie dostaliśmy od Was na gorącą linię. Reporterka RMF FM sprawdziła to i przekonała się, że tak jest rzeczywiście.