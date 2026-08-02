Przekroczył prędkość o 60 km/h. Wybryk 24-latka na hulajnodze

RMF24

Do sądu trafi sprawa mężczyzny, który na zmodyfikowanej hulajnodze elektrycznej jechał z prędkością 80 km/h przez Rzgów (woj. łódzkie). 24-latek był trzeźwy.

Policjanci zatrzymali mężczyznę w środę rano. Jechał on z prędkością 80 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Co ważne – zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km/h.

24-latek był trzeźwy. Miał świadomość prędkości, z jaką się poruszał. Przyznał, że modyfikował swoją hulajnogę.

Sprawą mężczyzny zajmie się sąd. Policjanci zatrzymali hulajnogę, na której jechał.

Najważniejsze zasady jazdy na hulajnodze elektrycznej

Użytkownicy hulajnóg elektrycznych powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek rowerowych. Jeśli ścieżki są niedostępne, można poruszać się jezdnią, ale tylko na drogach o ograniczeniu prędkości do 30 km/h,

Jazda hulajnogą elektryczną po chodnikach jest dozwolona tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej ani drogi z ograniczeniem do 30 km/h. W takim przypadku prędkość należy dostosować do ruchu pieszego i zachować szczególną ostrożność.