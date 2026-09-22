Pożar hali w Wieluniu. Ogień strawił magazyn z plastikiem

Zgłoszenie o pożarze hali przy ul. Fabrycznej w Wieluniu wpłynęło do służb w nocy. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej.
Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Strażacy opanowali ogień nad ranem, a około godziny 7:00 zakończono działania ratownicze.
Wewnątrz magazynu znajdował się materiał do produkcji tworzyw sztucznych, co dodatkowo utrudniało walkę z żywiołem.
Przyczyny pożaru
Według wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną pożaru była awaria młyna do przygotowania surowca.
W momencie wybuchu pożaru w hali przebywali pracownicy. Na szczęście wszyscy zdążyli się ewakuować. Nikt nie został ranny.
Trwa szacowanie strat oraz ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.