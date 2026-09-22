Pożar hali w Wieluniu. Ogień strawił magazyn z plastikiem

RMF24

W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do groźnego pożaru w hali firmy produkującej plastikowe opakowania w Wieluniu (woj. łódzkie). Ogień objął budynek o powierzchni 1200 metrów kwadratowych. Na szczęście wszyscy pracownicy zdążyli się ewakuować i nikt nie odniósł obrażeń.

Zgłoszenie o pożarze hali przy ul. Fabrycznej w Wieluniu wpłynęło do służb w nocy. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej.

Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Strażacy opanowali ogień nad ranem, a około godziny 7:00 zakończono działania ratownicze.

Wewnątrz magazynu znajdował się materiał do produkcji tworzyw sztucznych, co dodatkowo utrudniało walkę z żywiołem.

Przyczyny pożaru

Według wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną pożaru była awaria młyna do przygotowania surowca.

W momencie wybuchu pożaru w hali przebywali pracownicy. Na szczęście wszyscy zdążyli się ewakuować. Nikt nie został ranny.

Trwa szacowanie strat oraz ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.