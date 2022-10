​Policjanci z Radomska w Łódzkiem poszukują świadków niebezpiecznej sytuacji na autostradzie A1 w rejonie Stobiecka Szlacheckiego, gdy kierowca mercedesa ledwo uniknął czołowego zderzenia z jadącym pod prąd ciemnych samochodem. Do incydentu doszło 30 września rano, gdy na drodze był niewielki ruch.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mniej samochodów na drodze to mniej potencjalnych świadków, ale może znajdzie się jeszcze ktoś kto nagrał na wideo tę niebezpieczną sytuację lub ją widział.

Takie osoby mogą zgłosić się do nas lub przesłać nagranie na skrzynkę mailową: "Stop agresji drogowej" albo zgłosić się do najbliższej jednostki policji - podpowiada Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Jak dodaje, "ewentualne materiały zostaną do nas przesłane, bo teraz niejako "z urzędu" zajmujemy się tą sprawą i chcemy ustalić osobę, która spowodowała tę wyjątkowo niebezpieczną sytuację na autostradzie".

Do tej pory policjantom ze specjalistycznego Zespołu ds. Wykroczeń Drogowych w Radomsku nie udało się ustalić numeru rejestracyjnego, marki samochodu czy kierowcy auta, które jechało pod prąd. Analiza nagrania, nawet klatka po klatce, nie przyniosła oczekiwanego efektu.

Na policję może się zgłosić również kierowca ciemnego mercedesa, który tylko dzięki sobie, refleksowi i opanowaniu, zawdzięcza to, że uniknął zderzenia. Być może ta osoba będzie w stanie podać więcej szczegółów, dotyczących ciemnego kombi, które wjechało pod prąd.

Radomszczańscy mundurowi przyznają, że podobnych sytuacji na A1 było ostatnio bardzo wiele. W związku z budową oznakowanie trasy jest często zmieniane, a kierowcy nie patrzą na znaki lub się do nich nie stosują - traktują radomszczański odcinek autostrady tak, jakby to już była skończona inwestycja.

Policjanci apelują o wyjątkową czujność, rozwagę i rozsądek do podróżujących A1 na granicy województwa łódzkiego i śląskiego.