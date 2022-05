Pierwsza w Polsce, ultranowoczesna, neonatologiczna karetka kontenerowa – będzie jeździła w Łódzkiem. Jej załoga to pediatrzy i pielęgniarki ze szpitala Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki oraz ratownicy łódzkiego pogotowia.

Pierwsza w Polsce karetka kontenerowa neonatologiczna jest w Łódzkiem / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Karetka kontenerowa, która po raz pierwszy w Polsce pojawia się w Łódzkiem - jest wyjątkowa, bo będzie tańsza w długoterminowej eksploatacji. W typowym kontenerze jest więcej miejsca, co pozwala zamontować w środku dużo więcej specjalistycznego sprzętu medycznego, niż w zwykłym ambulansie.

Kontener można zamontować na podwoziu niemal dowolnego samochodu. To oznacza, że później można go w błyskawicznym tempie (bo zaledwie w ciągu 24 godz.) przełożyć na inne podwozie. Wtedy "wnętrze" karetki jest gotowe; nie trzeba od podstaw przerabiać wnętrza samochodu dostawczego na potrzeby ratownictwa medycznego.

Ogromną zaletą takiego ambulansu kontenerowego jest także to, że jego wnętrze jest obszerniejsze, więc i komfort pracy personelu jest lepszy. Lekarze-ratownicy mają łatwiejszy dostęp do maleńkiego pacjenta np. przewożonego w inkubatorze.

Wartość samochodu to prawie 800 tys. zł, które zebrała Fundacja Fun&Drive organizując nietypowe przejażdżki w Manufakturze. Łodzianie mieli do dyspozycji luksusowe, egzotyczne samochody, którymi każdy mógł się przejechać, wrzucając datek do puszki - przypomina prezes organizacji - Tomasz Bonar.

Taką karetką będzie przewożony noworodek, który waży 500 gramów i ma zaledwie 35 cm wzrostu - wyjaśnia dr Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz ze szpitala Matki Polki w Łodzi. Mogą to być dzieci, które wymagają wsparcia krążenia, więc tego typu sprzęt daje nam ogromne możliwości w niesieniu pomocy dla tych najmłodszych pacjentów.

Jej zalety podkreśla również dyrektor medyczny Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Noworodek, który urodzi się w stanie zagrożenia życia w najdalszym zakątku województwa łódzkiego, będzie transportowany tak, jak by przebywał w szpitalu o najwyższym stopniu wyposażenia z personelem o najwyższych kwalifikacjach - podkreśla Krzysztof Chmiela.

Teraz pasjonaci perełek motoryzacyjnych będą zbierać pieniądze na nowe wyposażenie karetki kontenerowej. Potrzeba na to ponad 860 tys. złotych.