Oto najlepsze miejsca na grzyby w woj. łódzkim. Tutaj kosze pękają w szwach

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Sezon na grzybobranie w Polsce trwa w najlepsze. Gdzie warto wybrać się na grzyby w województwie łódzkim i na co zwrócić uwagę podczas wyprawy? Oto przewodnik po najciekawszych miejscach i praktyczne wskazówki dla zbieraczy.

Szybki wypad po pracy – lasy blisko Łodzi

Dla mieszkańców Łodzi idealną opcją na szybkie grzybobranie są Lasy Łagiewnickie – największy kompleks leśny w granicach miasta. To miejsce, gdzie nawet po krótkim spacerze można wrócić z koszykiem pełnym podgrzybków czy koźlarzy.

Na północ od miasta popularnością cieszą się także Lasy Swędowskie, Grotniki i okolice Zgierza. Po deszczach regularnie pojawiają się tu ładne okazy podgrzybków brunatnych oraz koźlarzy. Warto też odwiedzić mniejsze miejscowości, takie jak Natolin i Józefów, otoczone urokliwymi lasami mieszanymi.

Regionalne klasyki – Bolimowski Park, Spalskie i Fryszerka

Bolimowski Park Krajobrazowy, rozciągający się na pograniczu z Mazowszem, to prawdziwy raj dla grzybiarzy – zbieranie grzybów na własny użytek jest tu w pełni dozwolone.

Lasy Spalskie i Fryszerka słyną z kolei z obfitych zbiorów podgrzybków, borowików, kurek oraz okazjonalnie siedzunia sosnowego. Bogate kompleksy leśne znajdziemy także w okolicach Bełchatowa i Zduńskiej Woli.

Górskie klimaty w centrum Polski – jodłowe lasy Rokicin i Chrustów

W rejonie Rokicin i Chrustów można poczuć się jak w górach. Unikalne dla centralnej Polski lasy jodłowe i mieszane słyną ze spektakularnych wysypów borowików szlachetnych i ceglastoporych.

Rozległe łódzkie jedliny, z dywanami mchów, klimatem nie ustępują słynnym lasom świętokrzyskim. Na uwagę zasługują także lasy sosnowe wokół Nowego Adamowa oraz okolice Ważnych Młynów i Zakrzówka Szlacheckiego.

Poradnik odpowiedzialnego zbieracza

Podczas grzybobrania warto pamiętać o kilku zasadach:

Zbieraj grzyby do przewiewnych koszy wiklinowych – zapobiega to zaparzeniu i psuciu się zbiorów.

Czyść i delikatnie wykręcaj owocniki na miejscu, by nie niszczyć grzybni.

Zbieraj wyłącznie znane gatunki jadalne, omijaj okazy stare lub opanowane przez szkodniki.

Ubierz się odpowiednio, by chronić się przed kleszczami i strzyżykami sarnimi. W razie wątpliwości każdy grzybiarz może skorzystać z bezpłatnej porady i weryfikacji grzybów w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych (PSSE) na terenie województwa łódzkiego. To najprostszy sposób, by uniknąć zatrucia i cieszyć się bezpiecznym grzybobraniem.

