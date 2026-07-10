Osierociła siedmioletnią córeczkę. Prokuratura mówi o „drastycznych” obrażeniach

RMF24

Sąd aresztował na trzy miesiące 63-latka podejrzanego w związku z brutalnym gwałtem na 30-latce w Łodzi. Kobieta z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Lekarzom nie udało się uratować jej życia.

Do zdarzenia doszło 5 lipca na osiedlu Górniak w Łodzi – informuje „Fakt”. Policja została powiadomiona przez szpital, do którego trafiła 30-latka. Obrażenia kobiety były ciężkie. Lekarzom nie udało się uratować jej życia.

Mężczyzna miał doprowadzić kobietę do czynności seksualnej – powiedziała „Faktowi” Kamila Sowińska z łódzkiej policji.

„Wykorzystał bezradność pokrzywdzonej”

Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 63-latka.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że 63-latek doprowadził do czynności seksualnej 30-latkę wykorzystując bezradność pokrzywdzonej. Spowodował u niej liczne obrażenia - dodała Sowińska.

Kobieta osierociła siedmioletnią córeczką. Z ustaleń prokuratury wynika, że do gwałtu doszło w mieszkaniu.

63-latek został aresztowany na trzy miesiące.

Mężczyźnie przedstawiono zarzut wykorzystania stanu bezradności i doprowadzenia do obcowania płciowego. U kobiety na pewno doszło do licznych obrażeń. Są one związane właśnie z tymi czynnościami seksualnymi — powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, prok. Paweł Jasiak.

63-latek przyznał się do kontaktu seksualnego z kobietą

Jeżeli się okaże, że obrażenia doprowadziły do zgonu, będziemy mogli mówić o zabójstwie w zamiarze ewentualnym. Co do szczegółów tych obrażeń, myślę, że lepiej, żebyśmy o nich nie informowali, są zbyt drastyczne - zaznaczył.

Jak przekazał, zatrzymany złożył wyjaśnienia. Przyznał się do kontaktu seksualnego z kobietą.

Śledczy czekają teraz na wyniki sekcji zwłok.