Odnaleziono szczątki 10 dzieci z „Małego Oświęcimia”. Zostaną pochowane

RMF24

10 września przypada Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny. Hołd najmłodszym, którzy doświadczyli tragedii II wojny światowej, zostanie oddany m.in. w Łodzi. O godz. 11:00 rozpoczną się tam uroczystości pogrzebowe dzieci, ofiar niemieckiego, nazistowskiego obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi, których szczątki zostały odnalezione i ekshumowane przez IPN. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

Łódź: Uroczystości pogrzebowe dzieci z obozu przy Przemysłowej

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej prowadziło w latach 2023-2024 prace poszukiwawcze i ekshumacyjne dzieci, ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi – Kinder-KL Litzmannstadt przy ul. Przemysłowej.

Obóz funkcjonował w latach 1942-1945, a nazywano go „Małym Oświęcimiem”. W ostatnim czasie IPN udało się odnaleźć szczątki 10 dzieci. Czworo pochodziło z przedwojennego województwa poznańskiego.

W czwartek, 10 września – kiedy przypada Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny – w Łodzi odbędą się uroczystości pogrzebowe, o czym poinformował dzisiaj IPN w Poznaniu.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11:00 mszą w kościele pw. św. Wojciecha w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 242. Około godz. 12:40 na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Wojciecha przy ul. Kurczaki 81 odbędzie się pochówek dzieci. Uroczystości będą miały charakter państwowy.