Od tragedii na autostradzie A4 kierowców dwóch samochodów osobowych dzieliły metry. Wszystko przez kierowcę opla, który wjechał na trasę pod prąd i o mało nie doprowadził do czołowego zderzenia z innym pojazdem. Policjanci z Radomska w Łódzkiem poszukują świadków niebezpiecznej sytuacji.

Do zdarzenia doszło 30 września, w godzinach porannych, w rejonie Stobiecka Szlacheckiego na autostradzie A4.

Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu widać, jak jadący lewym pasem autostrady kierowca mercedesa gwałtownie hamuje i w ostatniej chwili omija jadącego pod prąd tym samym pasem kierowcę opla. Gdyby nie szybka reakcja kierowcy mercedesa, mogło dojść do czołowego zdarzenia dwóch samochodów.

Policja szuka świadków

Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Radomsku. Do tej pory policjantom nie udało się ustalić numeru rejestracyjnego, marki samochodu czy kierowcy auta, które jechało pod prąd. Analiza nagrania, nawet klatka po klatce, nie przyniosła oczekiwanego efektu.

Policja prosi o pomoc wszystkie osoby, które widziały zdarzenie na A4.

Takie osoby mogą zgłosić się do nas lub przesłać nagranie na skrzynkę mailową: "Stop agresji drogowej" albo zgłosić się do najbliższej jednostki policji - podpowiada Aneta Wlazłowska z KPP w Radomsku. Jak dodaje, "ewentualne materiały zostaną do nas przesłane, bo teraz niejako "z urzędu" zajmujemy się tą sprawą i chcemy ustalić osobę, która spowodowała tę wyjątkowo niebezpieczną sytuację na autostradzie".

Na policję może się zgłosić również kierowca ciemnego mercedesa, który tylko dzięki sobie, refleksowi i opanowaniu, zawdzięcza to, że uniknął zderzenia.

Policja: Podobnych sytuacji jest bardzo wiele

Radomszczańscy mundurowi przyznają, że podobnych sytuacji na A1 było ostatnio bardzo wiele.

W związku z budową oznakowanie trasy jest często zmieniane, a kierowcy nie patrzą na znaki lub się do nich nie stosują - traktują radomszczański odcinek autostrady tak, jakby to już była skończona inwestycja.