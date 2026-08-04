Nowe fakty ws. śmierci 11-latka pod kołami kombajnu. Kierowca zatrzymany

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To 48-letni kierowca kombajnu spowodował wypadek, w którym zginął 11-letni chłopiec jadący na hulajnodze elektrycznej - dowiedziała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Do tragedii doszło w poniedziałek w województwie łódzkim.

W poniedziałek w miejscowości Sypień (pow. łowicki, woj. łódzkie) doszło do tragedii - jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec czołowo zderzył się z kombajnem na łuku drogi.

Niestety, mimo prowadzonej na miejscu zdarzenia reanimacji, życia dziecka nie udało się uratować.

W miejscu zdarzenia wykonano oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. W ten sposób ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek - mówi w rozmowie z RMF FM prok. Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Kierujący kombajnem nie powinien bowiem poruszać się tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo - ze złej strony - rozłożone urządzenie. Kierowca został w związku z tym zatrzymany i dzisiaj zostaną mu ogłoszone zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Takie przestępstwo zagrożone jest karą do ośmiu lat pozbawienia wolności - zaznacza prokurator.

Wiadomo, że kierowca maszyny rolniczej był trzeźwy.