Nawet 300 zł za wiązankę na Wszystkich Świętych. Nowy trend na grobach

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Od 65 zł za niewielką wiązankę do nawet 300 zł za okazałą kompozycję – tyle trzeba zapłacić za dekoracje na groby przed Wszystkimi Świętymi. W tym roku królują żółcie, fiolety, rudości i bordo, a coraz więcej osób rezygnuje z plastikowych ozdób na rzecz naturalnych dodatków - ustaliła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Co króluje w tym roku na grobach?

Nawet 300 zł trzeba zapłacić za wiązankę na Wszystkich Świętych, fot. Andrzej Kulpita

Nawet 300 zł trzeba zapłacić za wiązankę na Wszystkich Świętych, fot. Andrzej Kulpita / East News

Jesienne kolory i nietypowe dodatki

Żółć, rudość, pomarańcz i bordo – to kolory, które w tym roku dominują w dekoracjach na Wszystkich Świętych. Popularnością cieszy się również nostalgiczny fiolet, ożywiany przytłumionym różem. Kompozycje mają nawiązywać do jesiennej aury, ale też harmonizować z wyglądem nagrobków.

Zmieniają się również dodatki. W wiązankach pojawiają się ozdobna kapusta, czyli brassica, karczochy, liście dębu i dekoracyjne gałązki. Florystki wykorzystują także bluszcze, wierzbę mandżurską oraz szyszki. Takie elementy nadają kompozycjom naturalny charakter, a część z nich z czasem ulega rozkładowi.

Wiązanki na Wszystkich Świętych, fot.Agnieszka Wyderka / RMF FM

Wiązanki na Wszystkich Świętych, fot.Agnieszka Wyderka / RMF FM

Żywe kwiaty wciąż wygrywają ze sztucznymi

Mimo pojawiania się nowych materiałów i dekoracji klienci nadal chętnie wybierają tradycyjne, żywe rośliny. W łódzkich kwiaciarniach niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się wrzosy, chryzantemy i gałązki iglaste.

Tradycyjnie mamy w ofercie naturalne wrzosy, chryzantemę w różnych kolorach, koreankę i jednak cały czas klienci bazują na właśnie tych produktach – wylicza Kamila Bińkowska z łódzkiej kwiaciarni przy ul. Ogrodowej.

Na rynku pojawiają się również sztuczne kwiaty piankowe. Mimo to wielu kupujących pozostaje wiernych naturalnym roślinom. Coraz wyraźniej widać też odejście od nadmiaru dekoracji na rzecz prostszych, bardziej stonowanych kompozycji.

Większość osób ucieka od tego i raczej natura dominuje w wiązankach. Chodzi też o aspekt ekologiczny – podsumowuje florystka.

Wrzosy wciąż cieszą się popularnością na grobach, fot. Agnieszka Wyderka / RMF FM

Ile kosztują wiązanki na Wszystkich Świętych?

Ceny dekoracji zależą przede wszystkim od ich wielkości, rodzaju kwiatów i wykorzystanych materiałów. Za niewielką gotową wiązankę trzeba zapłacić około 65 złotych. Bardziej rozbudowane i okazałe kompozycje mogą kosztować nawet 300 złotych.

Jedna z klientek kupiła bukiet za 180 złotych. Jak przyznaje, w jej rodzinie bliscy wspólnie finansują takie dekoracje, dzięki czemu wydatek nie stanowi dużego obciążenia dla domowego budżetu.

Alternatywą dla gotowych wiązanek są żywe kwiaty w donicach. Ich ceny zaczynają się od około 12 złotych, a w przypadku większych donic z dodatkowymi nasadzeniami sięgają 80 złotych.

Mniej plastiku, więcej natury

Jednym z wyraźniejszych trendów jest ograniczanie ozdobnych wstążek i plastikowych dodatków. Zamiast nich klienci wybierają gałązki, szyszki i rośliny, które lepiej wpisują się w naturalny charakter jesiennych dekoracji.

Zmiana dotyczy nie tylko materiałów, ale również samej formy kompozycji. Coraz częściej liczy się prostota, dopasowanie do nagrobka i umiar. Szczególnie na niewielkich grobach skromna dekoracja może wyglądać bardziej elegancko niż duża, rozbudowana wiązanka.

Popularnością cieszą się również kompozycje ustawiane pionowo, które pozwalają efektownie udekorować nawet małą powierzchnię.

Klasyka nadal ma swoich zwolenników

Nie wszyscy chcą podążać za florystycznymi nowinkami. Wielu mieszkańców Łodzi stawia na tradycyjne dekoracje, które od lat pojawiają się na grobach ich bliskich.

Będzie wianuszek z jedliny, w który wstawię znicz i mała wiązanka ze sztucznych kwiatów na grobie – podkreśla jedna z rozmówczyń reporterki RMF FM.

Dla innych najważniejsze jest dopasowanie kolorów do nagrobka i pory roku. Jesienne barwy mają tworzyć spójną całość z otoczeniem. W tym roku będą żółto-rude kwiaty, dostosowane zarówno do nagrobka, który jest w rudym kolorze, jak i jesieni – mówi starsza Łodzianka.

Wśród kupujących są również osoby poszukujące wyjątkowo delikatnych dekoracji. Jedna z kobiet rozważa biały wrzos jako ozdobę grobu dziewczynki. W takim przypadku znaczenie ma nie tylko estetyka, ale też symboliczny wymiar kompozycji.

Wiązanki na Wszystkich Świętych, fot.Agnieszka Wyderka / RMF FM

Wiązanki na Wszystkich Świętych, fot.Agnieszka Wyderka / RMF FM

Skromność i elegancja zamiast przepychu

Tegoroczne trendy na Wszystkich Świętych pokazują, że efektowna dekoracja nie musi oznaczać dużej liczby dodatków ani wysokiej ceny. Proste kompozycje, jesienne kolory i naturalne materiały coraz częściej zastępują plastikowe ozdoby oraz nadmiar dekoracyjnych elementów.

Przy budżecie od kilkunastu złotych można wybrać kwiaty w donicy, a gotowe wiązanki kosztują od około 65 do nawet 300 złotych. Ostatecznie jednak to nie cena ani moda są najważniejsze dla wszystkich kupujących. Wielu z nich nadal stawia na tradycję, osobiste upodobania i dekoracje, które najlepiej oddają pamięć o bliskich.