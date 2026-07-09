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Na co zwrócić uwagę przed zakupem ręcznej spawarki laserowej dla produkcji?

Publikacja: Dzisiaj, 9 lipca (01:19)

Żeby zakup był opłacalny, warto przed decyzją sprawdzić pięć rzeczy: źródło laserowe, głowicę, certyfikaty, dostępność serwisu i czas dostawy części.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem ręcznej spawarki laserowej dla produkcji?
(zdjęcie ilustracyjne) /materiały prasowe

5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze spawarki laserowej 

Ręczne spawarki wyglądają podobnie, a różnica między nimi leży najczęściej w niewidocznych podzespołach i jakości serwisu.  

1.Źródło laserowe 

Dobre źródło laserowe powinno zapewniać rzeczywistą moc wyjściową co najmniej równą nominalnej. Ważna jest też możliwość zdalnej diagnostyki - część problemów można rozwiązać bez wizyty serwisanta, co skraca przestoje. 

Przykładem dobrze zaprojektowanego źródła jest ULTRON PowerON, który posiada ręczna spawarka laserowa FANUCI 5.0 PRO GenX - zapewnia moc wyjściową na poziomie 112–120% mocy nominalnej, szacowaną żywotność około 100 000 godzin pracy, możliwość zdalnej diagnostyki i naprawy do 85% problemów systemowych bez fizycznej interwencji, a także modułową budowę ułatwiającą ewentualną modernizację lub wymianę. 

2.Głowica spawalnicza 

Głowica to element, który operator trzyma w ręku przez całą zmianę. Jej waga, wyważenie i jakość optyki mają bezpośredni wpływ na komfort pracy i jakość spoin. 

Wybierając spawarkę, zwróć uwagę na: 

  • system oscylacji wiązki - wpływa na szerokość i estetykę spoiny, 
  • chłodzenie - głowica bez chłodzenia wodą przy mocach powyżej 1,5 kW przegrzewa się i wymaga przerw, 
  • konstrukcję optyki - powlekane soczewki chronią przed uszkodzeniem i dłużej utrzymują jakość wiązki.  

Głowica RAPTOR 5.0 PRO, stosowana w FANUCI 5.0 PRO GenX oferuje oscylację w trybie pojedynczym (4w1) lub podwójnym (2W), zintegrowane chłodzenie wodą działające ciągłe nawet przy mocach do 3400 kW, oraz funkcję PRO Wobble z ruchomą soczewką automatycznie korygującą niedoskonałości materiału. 

3. i 4. Serwis i dostępność części 

3 pytania o serwis i dostępność części, które warto zadać przed zakupem ręcznej spawarki laserowej: 

  • Czy serwis jest w Polsce, czy zgłoszenia obsługiwane są przez pośrednika zagranicznego? 
  • Czy producent lub dystrybutor prowadzi własny magazyn części? 
  • Jaki jest deklarowany czas dostawy części zamiennych? 

FANUCI & FALCON prowadzi dział serwisowy działający na terenie całej Polski, 24/7/365, z własnym magazynem części i deklarowanym czasem dostawy do 7 dni. Gwarancja na ich spawarki laserowe wynosi od 2 do 5 lat w zależności od konfiguracji. 

5.Certyfikaty 

 
Certyfikaty, których należy oczekiwać: CE (obowiązkowe na rynek europejski), SGS (niezależna weryfikacja jakości), WPQR TUV Rheinland (certyfikacja procedur spawalniczych na kluczowych materiałach - stal nierdzewna, stal węglowa, aluminium). Certyfikat FDA potwierdza dopuszczenie do rynku amerykańskiego i jest dodatkowym wskaźnikiem jakości. Brak certyfikatów lub dokumentacja tylko w języku chińskim bez tłumaczenia to sygnał ostrzegawczy. 

Jakie zalety ma spawarka laserowa FANUCI 5.0 PRO GenX? 


FANUCI 5.0 PRO GenX dostępna jest w czterech wariantach mocy: 1100W, 1700W, 2300W i 3400W. Zakres ten sprawia, że jedno urządzenie obsługuje zarówno cienkie detale precyzyjne, jak i elementy wymagające głębokiego wtopienia spoiny. 

1.Prędkość  

W porównaniu z metodami TIG i MIG/MAG spawarka pracuje nawet dziesięciokrotnie szybciej. Przy powtarzalnych elementach oznacza to realne skrócenie czasu cyklu - bez kompromisu w jakości spoiny. 

2.Precyzja i mała strefa cieplna  

Wiązka laserowa wprowadza energię punktowo i lokalnie. Materiał poza spoiną nie nagrzewa się tak jak przy metodach konwencjonalnych, co ogranicza odkształcenia i naprężenia - szczególnie istotne przy cienkich blachach, stali nierdzewnej i aluminium. 

3.Brak obróbki po spawaniu 

Spoiny wykonane FANUCI 5.0 PRO GenX są gładkie, powtarzalne i estetyczne bezpośrednio po procesie - bez szlifowania, wygładzania ani poprawek. Certyfikaty WPQR TUV Rheinland potwierdzają jakość spoin na stali nierdzewnej, węglowej i aluminium. 

4.Wszechstronność materiałowa  

Jedno urządzenie spawa stal czarną, nierdzewną, aluminium, tytan, miedź, mosiądz - bez wymiany głowicy i bez żmudnego przezbrajania między zleceniami. 


Dla kogo ręczna spawarka laserowa FANUCI 5.0 PRO GenX jest dobrym wyborem?  

Ręczna spawarka laserowa sprawdza się tam, gdzie: 

  • liczy się prędkość i powtarzalność - produkcja seryjna, zlecenia z określonym taktem, 
  • materiał jest wrażliwy na ciepło - cienkie blachy, elementy ze stali nierdzewnej lub aluminium, 
  • estetyka spoiny ma znaczenie - wyroby widoczne, elementy dekoracyjne, branża meblarska, medyczna, spożywcza, 
  • zakład chce ograniczyć operacje wykończeniowe - mniej szlifowania, mniej kosztów, 
  • operator nie jest certyfikowanym spawaczem, ale produkcja nie może czekać. 

Jak przetestować spawarkę przed zakupem? 

Najlepsza weryfikacja to test na własnych detalach - na materiałach, które faktycznie trafiają do produkcji. FANUCI & FALCON oferuje dwie opcje: 

Showroom w Gdańsku - możliwość przyjazdu, zobaczenia urządzeń w działaniu i przeprowadzenia testów spawania w kontrolowanych warunkach. 

Democar - bezpłatny pokaz w siedzibie klienta - specjalista przyjeżdża z urządzeniem do zakładu, spawarka jest testowana na rzeczywistych elementach produkcyjnych, w rzeczywistych warunkach. Bez zobowiązań. 

Jeśli rozważasz zakup, bezpłatny pokaz to najprostszy sposób, żeby zobaczyć, co spawarka naprawdę potrafi - zanim podejmiesz decyzję. 

O Centrum Maszyn CNC 

Firma specjalizuje się w sprzedaży i serwisie zaawansowanych maszyn do laserowej obróbki metalu pełniąc rolę oficjalnego i wyłącznego importera urządzeń FANUCI & FALCON na terenie Unii Europejskiej. W 2023 Centrum Maszyn CNC zostało oficjalną siedzibą FANUCI & FALCON w Europie.

Źródło: Materiały prasowe
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