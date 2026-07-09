Na co zwrócić uwagę przed zakupem ręcznej spawarki laserowej dla produkcji?

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Żeby zakup był opłacalny, warto przed decyzją sprawdzić pięć rzeczy: źródło laserowe, głowicę, certyfikaty, dostępność serwisu i czas dostawy części.

5 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze spawarki laserowej

Ręczne spawarki wyglądają podobnie, a różnica między nimi leży najczęściej w niewidocznych podzespołach i jakości serwisu.

1.Źródło laserowe

Dobre źródło laserowe powinno zapewniać rzeczywistą moc wyjściową co najmniej równą nominalnej. Ważna jest też możliwość zdalnej diagnostyki - część problemów można rozwiązać bez wizyty serwisanta, co skraca przestoje.

Przykładem dobrze zaprojektowanego źródła jest ULTRON PowerON, który posiada ręczna spawarka laserowa FANUCI 5.0 PRO GenX - zapewnia moc wyjściową na poziomie 112–120% mocy nominalnej, szacowaną żywotność około 100 000 godzin pracy, możliwość zdalnej diagnostyki i naprawy do 85% problemów systemowych bez fizycznej interwencji, a także modułową budowę ułatwiającą ewentualną modernizację lub wymianę.

2.Głowica spawalnicza

Głowica to element, który operator trzyma w ręku przez całą zmianę. Jej waga, wyważenie i jakość optyki mają bezpośredni wpływ na komfort pracy i jakość spoin.

Wybierając spawarkę, zwróć uwagę na:

system oscylacji wiązki - wpływa na szerokość i estetykę spoiny,

chłodzenie - głowica bez chłodzenia wodą przy mocach powyżej 1,5 kW przegrzewa się i wymaga przerw,

konstrukcję optyki - powlekane soczewki chronią przed uszkodzeniem i dłużej utrzymują jakość wiązki.

Głowica RAPTOR 5.0 PRO, stosowana w FANUCI 5.0 PRO GenX oferuje oscylację w trybie pojedynczym (4w1) lub podwójnym (2W), zintegrowane chłodzenie wodą działające ciągłe nawet przy mocach do 3400 kW, oraz funkcję PRO Wobble z ruchomą soczewką automatycznie korygującą niedoskonałości materiału.

3. i 4. Serwis i dostępność części

3 pytania o serwis i dostępność części, które warto zadać przed zakupem ręcznej spawarki laserowej:

Czy serwis jest w Polsce, czy zgłoszenia obsługiwane są przez pośrednika zagranicznego?

Czy producent lub dystrybutor prowadzi własny magazyn części?

Jaki jest deklarowany czas dostawy części zamiennych?

FANUCI & FALCON prowadzi dział serwisowy działający na terenie całej Polski, 24/7/365, z własnym magazynem części i deklarowanym czasem dostawy do 7 dni. Gwarancja na ich spawarki laserowe wynosi od 2 do 5 lat w zależności od konfiguracji.

5.Certyfikaty



Certyfikaty, których należy oczekiwać: CE (obowiązkowe na rynek europejski), SGS (niezależna weryfikacja jakości), WPQR TUV Rheinland (certyfikacja procedur spawalniczych na kluczowych materiałach - stal nierdzewna, stal węglowa, aluminium). Certyfikat FDA potwierdza dopuszczenie do rynku amerykańskiego i jest dodatkowym wskaźnikiem jakości. Brak certyfikatów lub dokumentacja tylko w języku chińskim bez tłumaczenia to sygnał ostrzegawczy.

Jakie zalety ma spawarka laserowa FANUCI 5.0 PRO GenX?



FANUCI 5.0 PRO GenX dostępna jest w czterech wariantach mocy: 1100W, 1700W, 2300W i 3400W. Zakres ten sprawia, że jedno urządzenie obsługuje zarówno cienkie detale precyzyjne, jak i elementy wymagające głębokiego wtopienia spoiny.

1.Prędkość

W porównaniu z metodami TIG i MIG/MAG spawarka pracuje nawet dziesięciokrotnie szybciej. Przy powtarzalnych elementach oznacza to realne skrócenie czasu cyklu - bez kompromisu w jakości spoiny.

2.Precyzja i mała strefa cieplna

Wiązka laserowa wprowadza energię punktowo i lokalnie. Materiał poza spoiną nie nagrzewa się tak jak przy metodach konwencjonalnych, co ogranicza odkształcenia i naprężenia - szczególnie istotne przy cienkich blachach, stali nierdzewnej i aluminium.

3.Brak obróbki po spawaniu

Spoiny wykonane FANUCI 5.0 PRO GenX są gładkie, powtarzalne i estetyczne bezpośrednio po procesie - bez szlifowania, wygładzania ani poprawek. Certyfikaty WPQR TUV Rheinland potwierdzają jakość spoin na stali nierdzewnej, węglowej i aluminium.

4.Wszechstronność materiałowa

Jedno urządzenie spawa stal czarną, nierdzewną, aluminium, tytan, miedź, mosiądz - bez wymiany głowicy i bez żmudnego przezbrajania między zleceniami.



Dla kogo ręczna spawarka laserowa FANUCI 5.0 PRO GenX jest dobrym wyborem?

Ręczna spawarka laserowa sprawdza się tam, gdzie:

liczy się prędkość i powtarzalność - produkcja seryjna, zlecenia z określonym taktem,

materiał jest wrażliwy na ciepło - cienkie blachy, elementy ze stali nierdzewnej lub aluminium,

estetyka spoiny ma znaczenie - wyroby widoczne, elementy dekoracyjne, branża meblarska, medyczna, spożywcza,

zakład chce ograniczyć operacje wykończeniowe - mniej szlifowania, mniej kosztów,

operator nie jest certyfikowanym spawaczem, ale produkcja nie może czekać.

Jak przetestować spawarkę przed zakupem?

Najlepsza weryfikacja to test na własnych detalach - na materiałach, które faktycznie trafiają do produkcji. FANUCI & FALCON oferuje dwie opcje:

Showroom w Gdańsku - możliwość przyjazdu, zobaczenia urządzeń w działaniu i przeprowadzenia testów spawania w kontrolowanych warunkach.

Democar - bezpłatny pokaz w siedzibie klienta - specjalista przyjeżdża z urządzeniem do zakładu, spawarka jest testowana na rzeczywistych elementach produkcyjnych, w rzeczywistych warunkach. Bez zobowiązań.

Jeśli rozważasz zakup, bezpłatny pokaz to najprostszy sposób, żeby zobaczyć, co spawarka naprawdę potrafi - zanim podejmiesz decyzję.

O Centrum Maszyn CNC

Firma specjalizuje się w sprzedaży i serwisie zaawansowanych maszyn do laserowej obróbki metalu pełniąc rolę oficjalnego i wyłącznego importera urządzeń FANUCI & FALCON na terenie Unii Europejskiej. W 2023 Centrum Maszyn CNC zostało oficjalną siedzibą FANUCI & FALCON w Europie.