Miesiącami maltretowali bezdomnego. Skatowany zmarł

RMF24

W sądzie w Sieradzu (Łódzkie) jest już akt oskarżenia przeciwko czterem młodym mężczyznom w sprawie szokującej zbrodni. Przez kilka miesięcy znęcali się nad bezdomnym, który zmarł po bestialskim pobiciu.

Od maja do października znęcali się nad 43-latkiem

Według ustaleń śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Sieradzu, oskarżeni nad bezdomnym, nieporadnym 43-letnim mężczyzną znęcali się od maja do 8 października 2024 r. w opuszczonych budynkach na terenie gminy Dobroń k. Pabianic w woj. łódzkim. Sprawcy, mający wówczas od 15 do 18 lat, bez żadnego powodu i w sposób uporczywy maltretowali pokrzywdzonego.

Jak poinformowała prokuratura, zachowanie oskarżonych cechowało się skrajnym okrucieństwem i pogardą dla godności ludzkiej, a ich celem było uprzedmiotowienie ofiary. Pokrzywdzony był wielokrotnie ciężko bity, pozbawiany wolności oraz zmuszany do obcowania płciowego. Napastnicy utrwalali przebieg katowania na nagraniach wideo przechowywanych w telefonach komórkowych.

Tragiczny finał

Tragiczny finał miał miejsce 8 października 2024 r. Jak wynika z aktu oskarżenia, nastolatkowie zastosowali wówczas „skrajną przemoc kontrolowaną”, bestialsko bijąc pokrzywdzonego. 43-latek doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała, w szczególności głowy. Zmarł w szpitalu, mimo zastosowania specjalistycznej pomocy medycznej.

Przed sądem odpowie czterech mężczyzn z gminy Dobroń, którzy w chwili kierowania aktu oskarżenia osiągnęli już pełnoletność. Zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszało dwóch oskarżonych. Wszystkim czterem zarzucono znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i ciężkie pobicia. Trzem przedstawiono zarzut doprowadzenia pokrzywdzonego do obcowania płciowego, jednemu udzielanie marihuany, a kolejnemu jej posiadanie.

Nie byli wcześniej karani

W chwili popełnienia czynów trzech oskarżonych miało ukończone 17 lat. Czwarty odpowiada jak osoba dorosła, mimo że w momencie popełniania przestępstwa nie miał ukończonych 17 lat.

Biegli ustalili, że wszyscy oskarżeni byli poczytalni. Nie byli wcześniej karani, a w składanych wyjaśnieniach próbowali umniejszać swoją rolę. Trzech z nich przebywa w areszcie tymczasowym, wobec jednego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Z uwagi na wiek sprawców w chwili popełnienia przestępstwa, prawo wyklucza orzeczenie wobec nich kary dożywotniego pozbawienia wolności. Za zarzucaną zbrodnię zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem grozi im kara do 25 lat więzienia.