Miesiącami maltretowali bezdomnego. Skatowany zmarł

Od maja do października znęcali się nad 43-latkiem
Według ustaleń śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Sieradzu, oskarżeni nad bezdomnym, nieporadnym 43-letnim mężczyzną znęcali się od maja do 8 października 2024 r. w opuszczonych budynkach na terenie gminy Dobroń k. Pabianic w woj. łódzkim. Sprawcy, mający wówczas od 15 do 18 lat, bez żadnego powodu i w sposób uporczywy maltretowali pokrzywdzonego.
Jak poinformowała prokuratura, zachowanie oskarżonych cechowało się skrajnym okrucieństwem i pogardą dla godności ludzkiej, a ich celem było uprzedmiotowienie ofiary. Pokrzywdzony był wielokrotnie ciężko bity, pozbawiany wolności oraz zmuszany do obcowania płciowego. Napastnicy utrwalali przebieg katowania na nagraniach wideo przechowywanych w telefonach komórkowych.
Tragiczny finał
Tragiczny finał miał miejsce 8 października 2024 r. Jak wynika z aktu oskarżenia, nastolatkowie zastosowali wówczas „skrajną przemoc kontrolowaną”, bestialsko bijąc pokrzywdzonego. 43-latek doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała, w szczególności głowy. Zmarł w szpitalu, mimo zastosowania specjalistycznej pomocy medycznej.
Przed sądem odpowie czterech mężczyzn z gminy Dobroń, którzy w chwili kierowania aktu oskarżenia osiągnęli już pełnoletność. Zarzut zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszało dwóch oskarżonych. Wszystkim czterem zarzucono znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i ciężkie pobicia. Trzem przedstawiono zarzut doprowadzenia pokrzywdzonego do obcowania płciowego, jednemu udzielanie marihuany, a kolejnemu jej posiadanie.
Nie byli wcześniej karani
W chwili popełnienia czynów trzech oskarżonych miało ukończone 17 lat. Czwarty odpowiada jak osoba dorosła, mimo że w momencie popełniania przestępstwa nie miał ukończonych 17 lat.
Biegli ustalili, że wszyscy oskarżeni byli poczytalni. Nie byli wcześniej karani, a w składanych wyjaśnieniach próbowali umniejszać swoją rolę. Trzech z nich przebywa w areszcie tymczasowym, wobec jednego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.
Z uwagi na wiek sprawców w chwili popełnienia przestępstwa, prawo wyklucza orzeczenie wobec nich kary dożywotniego pozbawienia wolności. Za zarzucaną zbrodnię zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem grozi im kara do 25 lat więzienia.