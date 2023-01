Alkohol połączony z narkotykami – to prawdopodobna przyczyna tragedii, jaka w niedzielę nad ranem rozegrała się w loftach przy ul. Tymienieckiego w Łodzi. Dwie osoby z wieloma ranami kłutymi znaleziono na klatce schodowej.

Policja przed budynkiem przy ul. Tymienieckiego w Łodzi, na klatce schodowej którego znaleziono ciała 34-letniego mężczyzny i 30-letniej kobiety z licznymi ranami kłutym / Marian Zubrzycki / PAP

W niedzielę kilka minut przed 4 rano policja dostała zgłoszenie o dwóch rannych osobach znalezionych na klatce schodowej budynku przy ul. Tymienieckiego. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, jedna z nich już nie żyła. Drugiej nie udało się uratować mimo reanimacji.

Wiele wskazuje na to, że w mieszkaniu, w którym rozegrała się tragedia, miało miejsce spotkanie towarzyskie połączone ze spożywaniem alkoholu i narkotyków bądź innych substancji odurzających - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi - Krzysztof Kopania.

Ofiary to 34-letni mężczyzna oraz 30-letnia kobieta. Oboje mieli rany kłute.

Do dyspozycji prokuratury pozostaje 35-latek, który wynajął mieszkanie, gdzie doszło do dramatu. Pobudzonego mężczyznę zatrzymano, gdy dobijał się do zamkniętego kościoła przy ul. Piotrkowskiej. Trafił do szpitala.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.