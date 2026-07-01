RMF24

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało osiem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w jednym z klubów go-go w centrum Łodzi. Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Krajowej ujawnia szokujące szczegóły procederu, w którym pokrzywdzeni tracili nawet dziesiątki tysięcy złotych.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięć kobiet i trzech mężczyzn w wieku od 23 do 38 lat.

Wszyscy są obywatelami Polski i są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała działać na terenie jednego z klubów go-go przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

Z ustaleń śledczych wynika, że pokrzywdzeni stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych.

Przestępczy proceder i pranie pieniędzy

Według śledczych sprawcy mieli doprowadzać klientów klubu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez podstępne dokonywanie nieautoryzowanych transakcji finansowych oraz zabór mienia.

Środki pochodzące z przestępstw miały następnie trafiać na rachunki bankowe osób zatrudnionych w klubie, co według śledczych mogło służyć ukrywaniu ich przestępczego pochodzenia – wyjaśnił rzecznik CBŚP, kom. Krzysztof Wrześniowski.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy. Jednej z osób przedstawiono zarzut kierowania grupą przestępczą.

Areszt dla szefa grupy. Klub zamknięty

Na wniosek prokuratora sąd aresztował osobę podejrzaną o kierowanie grupą przestępczą.

Lokal, którego dotyczy śledztwo, został zamknięty i obecnie nie prowadzi działalności.

Członkom gangu grozi do 10 lat więzienia, natomiast szefowi grupy przestępczej – nawet do 15 lat pozbawienia wolności.