Chwila brawury, która mogła skończyć się dramatem. Uczepili się tramwaju

RMF24

Dwaj chłopcy dali w ostatni weekend w Łodzi popis nieodpowiedzialności. Wskoczyli bowiem na jeden z tramwajów i, uczepieni, przejechali spory kawałek.

Jak informuje „Fakt”, zdarzenie miało miejsce w ostatni weekend, w tramwaju nr 8 jadącym z Teofilowa na Widzew. Nagranie udostępnione w sieci pokazuje dwóch chłopców uczepionych zewnętrznej części wagonu.

MPK Łódź przekazało, iż młodzi przejechali w ten sposób kilkaset metrów. Motorniczy nie widział zajścia i nie poinformowali go o nim pasażerowie.

Przewoźnik apeluje, by nie powtarzać podobnych szaleństw, a będąc ich świadkiem, jak najszybciej zawiadamiać odpowiednie służby.

Podkom. Kamila Sowińska z łódzkiej komendy policji powiedziała w rozmowie z „Faktem”, że stróże prawa wyjaśniają zdarzenie. Ustalana jest tożsamość osób widocznych na nagraniu. Służą do tego m.in. zabezpieczone nagrania z monitoringu, na których widać wizerunki poszukiwanych. Jeśli okaże się, że są nieletni, sprawa trafi do sądu rodzinnego. Jeśli zaś mają ukończone 18 lat, mogą odpowiadać za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na szczęście nikomu nic się nie stało – wskazała podkom. Sowińska, dodając jednak, że konsekwencje mogły być tragiczne.