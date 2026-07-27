Kierowcy utkną w korkach do 2028 roku. Wielkie utrudnienia na DK60 w Łódzkiem

RMF24

Od poniedziałku kierowców czekają poważne utrudnienia na DK60 między Topolą Szlachecką a Witonią w Łódzkiem. Rusza przebudowa, która potrwa aż do 2028 roku. Na trasie pojawi się pięć odcinków z ruchem wahadłowym, a ciężarówki muszą korzystać z objazdów.

Od poniedziałku (27.07) kierowcy podróżujący drogą krajową nr 60 między Topolą Szlachecką a Witonią w woj. łódzkim muszą przygotować się na poważne utrudnienia.

Na 8-kilometrowym odcinku pojawi się aż 5 miejsc z ruchem wahadłowym, a dla ciężarówek wprowadzono zakaz wjazdu i wyznaczono objazdy.

Na 8-kilometrowym fragmencie drogi między Topolą Szlachecką i Witonią pojawi się pięć odcinków, na których ruch, sterowany za pomocą świateł, będzie się odbywał wahadłowo. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do ustawionego oznakowania – przekazał Maciej Zalewski, rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Objazdy dla ciężarówek – jak ominąć remont?

Dla samochodów ciężarowych wyznaczono objazd z Topoli Królewskiej drogą krajową 91 do Krośniewic, a następnie DK92 do Kutna.

W przeciwnym kierunku objazd przebiega tą samą trasą – od Płocka przez Kutno, DK92 w kierunku Poznania, a następnie DK91 w kierunku Łodzi.

Przebudowa za ponad 226 milionów złotych

Remont obejmie 20-kilometrowy odcinek DK60 między Topolą Królewską a Kutnem. Za ponad 226 mln zł GDDKiA podniesie nośność jezdni do obowiązujących standardów, co ma pozwolić na obsługę rosnącego ruchu ciężarowego.

W ramach inwestycji powstanie siedem nowych rond, 90-metrowy wiadukt w Lesznie, a w okolicach Witoni droga zostanie poprowadzona nowym śladem, eliminując niebezpieczne zakręty.

Projekt przewiduje także budowę 6 km ścieżek pieszo-rowerowych, blisko 4 km chodników i niemal kilometrową drogę dla rowerów. Kierowcy i pasażerowie skorzystają z nowych zatok autobusowych, a wykonawca posadzi aż 6 tysięcy nowych drzew.

Prace potrwają do 2028 roku.

DK60 to jedna z najważniejszych dróg tranzytowych w województwie łódzkim, pełniąca funkcję lokalnego kręgosłupa komunikacyjnego dla powiatów łęczyckiego i kutnowskiego. To także wygodny skrót od DK91 oraz od autostrady A2 w kierunku Płocka.