Kierowcy utkną w korkach do 2028 roku. Wielkie utrudnienia na DK60 w Łódzkiem

Od poniedziałku (27.07) kierowcy podróżujący drogą krajową nr 60 między Topolą Szlachecką a Witonią w woj. łódzkim muszą przygotować się na poważne utrudnienia.
Na 8-kilometrowym odcinku pojawi się aż 5 miejsc z ruchem wahadłowym, a dla ciężarówek wprowadzono zakaz wjazdu i wyznaczono objazdy.
Na 8-kilometrowym fragmencie drogi między Topolą Szlachecką i Witonią pojawi się pięć odcinków, na których ruch, sterowany za pomocą świateł, będzie się odbywał wahadłowo. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do ustawionego oznakowania – przekazał Maciej Zalewski, rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Objazdy dla ciężarówek – jak ominąć remont?
Dla samochodów ciężarowych wyznaczono objazd z Topoli Królewskiej drogą krajową 91 do Krośniewic, a następnie DK92 do Kutna.
W przeciwnym kierunku objazd przebiega tą samą trasą – od Płocka przez Kutno, DK92 w kierunku Poznania, a następnie DK91 w kierunku Łodzi.
Przebudowa za ponad 226 milionów złotych
Remont obejmie 20-kilometrowy odcinek DK60 między Topolą Królewską a Kutnem. Za ponad 226 mln zł GDDKiA podniesie nośność jezdni do obowiązujących standardów, co ma pozwolić na obsługę rosnącego ruchu ciężarowego.
W ramach inwestycji powstanie siedem nowych rond, 90-metrowy wiadukt w Lesznie, a w okolicach Witoni droga zostanie poprowadzona nowym śladem, eliminując niebezpieczne zakręty.
Projekt przewiduje także budowę 6 km ścieżek pieszo-rowerowych, blisko 4 km chodników i niemal kilometrową drogę dla rowerów. Kierowcy i pasażerowie skorzystają z nowych zatok autobusowych, a wykonawca posadzi aż 6 tysięcy nowych drzew.
Prace potrwają do 2028 roku.
DK60 to jedna z najważniejszych dróg tranzytowych w województwie łódzkim, pełniąca funkcję lokalnego kręgosłupa komunikacyjnego dla powiatów łęczyckiego i kutnowskiego. To także wygodny skrót od DK91 oraz od autostrady A2 w kierunku Płocka.