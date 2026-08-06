Imponująca trasa rowerowa połączy 19 gmin. W Łódzkiem powstanie „Velo Warta”

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Wpjewództwo łódzkie stawia na rowerzystów. W regionie powstanie imponująca trasa rowerowa „Velo Warta”, która połączy 19 gmin i stanie się nową wizytówką turystyczną województwa. Właśnie podpisano list intencyjny w tej sprawie.

W Pęczniewie (woj. łódzkie) przedstawiciele aż 19 gmin oraz marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska podpisali list intencyjny dotyczący budowy trasy rowerowej „Velo Warta”. To pierwszy, ale bardzo ważny krok do realizacji projektu, który – jak podkreślają samorządowcy – ma szansę odmienić oblicze turystyki w regionie.

Chcemy, aby 'Velo Warta’ była trasą dla każdego: bezpieczną, wygodną i dostępną niezależnie od wieku, kondycji czy rodzaju roweru. Rower to dziś nie tylko sposób na aktywny wypoczynek, ale także ważny element nowoczesnego transportu i turystyki – podkreśliła marszałek Joanna Skrzydlewska.

„Velo Warta” – połączenie regionów i nowe możliwości

Planowana trasa ma liczyć ponad 200 kilometrów i prowadzić możliwie blisko rzeki Warty – od granicy z województwem śląskim aż do granicy z województwem wielkopolskim.

W projekcie przewidziano także pętlę wokół zbiornika Jeziorsko, który już dziś jest jednym z najważniejszych miejsc rekreacji w regionie.

'Velo Warta' to dla nas bardzo ważny projekt, ponieważ połączy nas z woj. śląskim i Szlakiem Orlich Gniazd. Trasa rowerowa nr 17, biegnąca wzdłuż Warty, pozwoli stworzyć wyjątkową pętlę turystyczną, opartą na walorach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego – zaznaczył wójt gminy Pątnów Jacek Olczyk.

Impuls dla turystyki i lokalnego biznesu

Nowa trasa rowerowa wpisuje się w strategię rozwoju wielu gmin regionu.

Nowa trasa rowerowa uzupełni istniejącą ofertę turystyczną gminy, której ważnym elementem jest port jachtowy i infrastruktura nad Jeziorskiem. Turyści będą mogli jeszcze łatwiej łączyć różne formy aktywnego wypoczynku, a lokalni przedsiębiorcy zyskają nowe możliwości rozwoju - nie kryje entuzjazmu wójt Pęczniewa Marcin Janiak.

Kiedy pojedziemy „Velo Wartą?''

Za przygotowanie inwestycji odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Obecnie trwa ustalanie ostatecznego przebiegu trasy oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Szczegółowe rozwiązania techniczne mają być gotowe jeszcze w tym roku. Na razie nie podano informacji, kiedy pierwsi rowerzyści będą mogli przejechać się urokliwą trasą.