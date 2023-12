Nieprzejezdna jest autostrada A2 w stronę Warszawy między węzłami Emilia i Zgierz w woj. łódzkim. Trasa jest zablokowana z powodu dachowania samochodu osobowego. Poszkodowane zostały cztery osoby. Wyznaczono objazd przez węzeł Emilia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazał dyżurny łódzkiego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA, do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 15 na 349. kilometrze A2 w kierunku Warszawy. To odcinek trasy między węzłami Emilia i Zgierz.

Według wstępnych ustaleń, na wysokości miejscowości Leonów w gminie Zgierz z nieznanych przyczyn kierujący oplem vectrą zjechał z jezdni, uderzył w bariery energochłonne, a następnie dachował.

Poszkodowane zostały cztery osoby podróżujące autem.

Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Wyznaczono objazd na w. Emilia przez Zgierz do A2 na w. Zgierz lub Stryków

Policja na miejscu wyjaśnia przyczyny wypadku. Zdaniem drogowców utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin.