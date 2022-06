Jak dbać o płuca - szczególnie po pandemii koronawirusa? Co możemy zrobić dla naszych płuc? Co powinno nas niepokoić? Odpowiedzi udziela lekarz z oddziału pulmonologii szpitala im. Barlickiego w Łodzi - Tomasz Karauda.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Należy unikać infekcji: grypy, zapalenia płuc czy oskrzeli i szczepić się przeciwko chorom, atakującym płuca - podkreśla doktor Tomasz Karauda. Takie troskliwe podejście do płuc sprawi, że będziemy mogli łagodniej przejść Covid-19, gdy pojawi się kolejna fala zachorowań.

Niestety płuc nie da się ćwiczyć tak, jak ćwiczy się mięśnie. Są jednak rzeczy, które możemy zrobić. Ważne jest, żeby redukować ryzyko zachorowań poprzez szczepienia - podkreśla doktor Karauda. Kolejnych ruch, to ruch. Ruch to zdrowie i sprawia, że możemy przewentylować nasze płuca. Aktywność fizyczna jest niesamowicie wskazana: co najmniej 30 minut 5 razy w tygodniu.

Dla seniorów już wyjście z domu będzie sukcesem i właśnie początkiem aktywności. Później może się to przerodzić w regularne spacery i np. nordic walking. Takie ćwiczenia dobrze wpływają na płuca, bo ruch z kijkami powoduje także uruchomienie mięśni oddechowych. One w razie duszności będą nam pomagały.

Świetną formą ćwiczeń jest również basen - nie tylko dla seniorów, ale i dla osób młodszych. Tym ostatnim osobom polecam także jogging po miękkiej nawierzchni, aby oszczędzać stawy, pływanie i rower - mówi lekarz. W czasie wysiłku nasze płuca się oczyszczają, kaszlemy, odkrztuszamy - to wszystko pracuje na naszą korzyść i przyszłość.