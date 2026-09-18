Chcesz przejechać przez centrum Łodzi? W sobotę może być problem

RMF24

W sobotę mieszkańcy Łodzi muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu. Wszystko za sprawą PKO Półmaratonu Łódź 2026, który odbędzie się w godzinach wieczornych. To oznacza zamknięte ulice, objazdy oraz zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów.

Trasa półmaratonu – które ulice zostaną zamknięte?

PKO Wieczorny Półmaraton Łódź 2026 to bieg na dystansie ponad 21 kilometrów.

Trasa prowadzi sprzed EC1 Łódź, przez ul. Sienkiewicza, ul. Rewolucji 1905 r., ul. Sterlinga, okolice dworca Łódź Fabryczna, Trasę W-Z, Księży Młyn, okolice Katedry, ul. Żeromskiego oraz ul. Piotrkowską.

Start biegu zaplanowano na godzinę 19:00 w sobotę.

W związku z wydarzeniem, od godziny 17:00 do 23:00, ulice na trasie półmaratonu zostaną zamknięte dla ruchu.

Dojazd do dworca Łódź Fabryczna będzie możliwy od strony Al. Rodziny Grohmanów, a wyjazd – w Al. Rodziny Scheiblerów i dalej w kierunku ul. Uniwersyteckiej.

Osoby podróżujące na trasie Retkinia – Widzew powinny wybrać tunel, który pozostanie dostępny. Wjazd w rejon ulic pomiędzy Al. Kościuszki, ul. Potza, ul. Stefanowskiego, ul. Radwańską, ul. Żeromskiego oraz Al. Mickiewicza będzie możliwy przy skrzyżowaniu Al. Kościuszki i ul. Wólczańskiej.

Mapa biegu/Materiały prasowe

Zmiany w komunikacji miejskiej – objazdy i skrócone kursy

W godzinach 17:00–23:30 zmienionymi trasami pojadą także autobusy i tramwaje MPK Łódź.

Tramwajowa „jedynka” zakończy kursowanie już o godzinie 17:00. Objazdami pojadą tramwaje linii: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10B, 11, 12, 13 oraz 14.

Zmiany obejmą również liczne linie autobusowe: 51A/B, 53A/B, 55A/C, 57, 58A/B, 61, 67, 72A/B, 77, 80A/B, 83, 85B, 86, 87A/B, 88A/B/C/D, 96, Z11, N1A/B, N3A/B, N4A, N5A/B, N6, N7A/B oraz N8.

Dodatkowo, po Trasie W-Z kursować będzie linia autobusowa Z10, która połączy dworzec Łódź Kaliska ze „skrzyżowaniem marszałków”, poruszając się Al. Bandurskiego, Al. Mickiewicza oraz Al. Piłsudskiego.

Organizatorzy wydarzenia apelują do mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość oraz korzystanie z innych tras.