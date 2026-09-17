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Była właścicielka schroniska w Wojtyszkach skazana na dwa lata więzienia

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (17:21)

Sąd Rejonowy w Sieradzu (woj. łódzkie) skazał byłą właścicielkę schroniska w Wojtyszkach na dwa lata bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Anna S. dostała również 10-letni zakaz prowadzenia działalności związanej z opieką nad zwierzętami oraz ma zapłacić nawiązkę na rzecz organizacji pomagających zwierzętom. Wyrok nie jest prawomocny.

Była właścicielka schroniska w Wojtyszkach skazana na dwa lata więzienia
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Drugą oskarżoną, podstawioną do fikcyjnego zarządzania ośrodkiem Elżbietę K., sąd skazał na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Pracująca w schronisku weterynarz Kinga Z. została uniewinniona.

Proces trwał prawie trzy lata. Prokuratura zarzucała oskarżonym, że w schronisku psy były przetrzymywane w złych warunkach, miały niewystarczającą ilość jedzenia i wody oraz nie otrzymywały odpowiedniej opieki weterynaryjnej. 

Sąd uznał, że doszło do znęcania się nad zwierzętami, ale nie miało ono charakteru szczególnego okrucieństwa.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: schronisko
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