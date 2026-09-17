Była właścicielka schroniska w Wojtyszkach skazana na dwa lata więzienia

RMF24

Sąd Rejonowy w Sieradzu (woj. łódzkie) skazał byłą właścicielkę schroniska w Wojtyszkach na dwa lata bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Anna S. dostała również 10-letni zakaz prowadzenia działalności związanej z opieką nad zwierzętami oraz ma zapłacić nawiązkę na rzecz organizacji pomagających zwierzętom. Wyrok nie jest prawomocny.

Drugą oskarżoną, podstawioną do fikcyjnego zarządzania ośrodkiem Elżbietę K., sąd skazał na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Pracująca w schronisku weterynarz Kinga Z. została uniewinniona.

Proces trwał prawie trzy lata. Prokuratura zarzucała oskarżonym, że w schronisku psy były przetrzymywane w złych warunkach, miały niewystarczającą ilość jedzenia i wody oraz nie otrzymywały odpowiedniej opieki weterynaryjnej.

Sąd uznał, że doszło do znęcania się nad zwierzętami, ale nie miało ono charakteru szczególnego okrucieństwa.