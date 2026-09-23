Brutalny atak w centrum Łodzi. Policja zatrzymała 15 pseudokibiców

Brutalny atak w centrum Łodzi
Do zdarzenia doszło na początku lipca na jednej z najbardziej znanych ulic Łodzi – Piotrkowskiej. Grupa fanatyków jednego z łódzkich klubów piłkarskich zaatakowała tam kilka przypadkowych osób.
Jak ustalili śledczy, ofiary nie znały napastników i padły ofiarą przemocy zupełnie przypadkowo.
Napastnicy otoczyli pokrzywdzonych uniemożliwiając im ucieczkę, a następnie bili i kopali ich po całym ciele - informuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
Policyjna akcja i zatrzymania
Jak informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, w związku z tą sprawą, dwa dni temu funkcjonariusze zatrzymali 15 mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców.
Wśród zatrzymanych większość miała od 19 do 38 lat, jednak w grupie znalazł się także jeden nieletni. Wszyscy usłyszeli już zarzuty pobicia, za co grozi im do 5 lat więzienia.
Łódzka prokuratura zdecydowała o objęciu wszystkich podejrzanych policyjnym dozorem. Oznacza to, że będą musieli regularnie stawiać się na komisariacie i pozostawać do dyspozycji organów ścigania.