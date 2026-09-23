Brutalny atak w centrum Łodzi. Policja zatrzymała 15 pseudokibiców

RMF24

Policja zatrzymała 15 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów piłkarskich. Zatrzymani są podejrzani o brutalne pobicie przypadkowych przechodniów na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Wszyscy usłyszeli już zarzuty.

Brutalny atak w centrum Łodzi

Do zdarzenia doszło na początku lipca na jednej z najbardziej znanych ulic Łodzi – Piotrkowskiej. Grupa fanatyków jednego z łódzkich klubów piłkarskich zaatakowała tam kilka przypadkowych osób.

Jak ustalili śledczy, ofiary nie znały napastników i padły ofiarą przemocy zupełnie przypadkowo.

Napastnicy otoczyli pokrzywdzonych uniemożliwiając im ucieczkę, a następnie bili i kopali ich po całym ciele - informuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji.

Policyjna akcja i zatrzymania

Jak informuje reporter RMF FM Jakub Rybski, w związku z tą sprawą, dwa dni temu funkcjonariusze zatrzymali 15 mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców.

Wśród zatrzymanych większość miała od 19 do 38 lat, jednak w grupie znalazł się także jeden nieletni. Wszyscy usłyszeli już zarzuty pobicia, za co grozi im do 5 lat więzienia.

Łódzka prokuratura zdecydowała o objęciu wszystkich podejrzanych policyjnym dozorem. Oznacza to, że będą musieli regularnie stawiać się na komisariacie i pozostawać do dyspozycji organów ścigania.