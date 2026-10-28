80-latka jechała pod prąd S8. Wzorowa reakcja innych kierowców

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Do niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze ekspresowej S8 w kierunku Warszawy. 80-letnia mieszkanka Sieradza jechała pod prąd, stwarzając zagrożenie dla innych kierowców. Kobieta straciła prawo jazdy.

Niebezpieczny incydent na S8

Do zdarzenia doszło 25 października około godz. 15:30. Dyżurny sieradzkiej policji otrzymał zgłoszenia od kierowców podróżujących drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy. Informowali oni o samochodzie marki Mitsubishi, którego kierująca poruszała się pod prąd.

Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce. W rejonie węzła Sieradz-Wschód funkcjonariusze zauważyli samochód stojący na pasie awaryjnym.

Kierującej pomogli inni kierowcy, którzy wcześniej zwrócili uwagę na jej niebezpieczną jazdę i zaalarmowali służby - informuje aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka.

80-latka wracała z cmentarza

Za kierownicą Mitsubishi siedziała 80-letnia mieszkanka Sieradza. Kobieta była trzeźwa i miała ważne prawo jazdy.

Seniorka wyjaśniła funkcjonariuszom, że wracała z cmentarza na terenie gminy Wróblew i w pewnym momencie zorientowała się, że „pokonywana trasa wydaje jej się nietypowo długa”.

Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy. W sprawie zostanie skierowany do sądu wniosek o jej ukaranie. Za jazdę pod prąd drogą ekspresową grozi grzywna w wysokości do 30 tys. zł.

Co zrobić, gdy wjedziemy pod prąd?

Policjanci przypominają, że jazda pod prąd na drogach szybkiego ruchu stwarza ogromne zagrożenie. Przy dużych prędkościach kierowcy mają bardzo mało czasu na reakcję, a ryzyko zderzenia czołowego może mieć tragiczne konsekwencje.

Co zrobić, gdy wjedziemy na drogę pod prąd? Policja apeluje, by pod żadnym pozorem nie próbować samodzielnie zawracać. Należy jak najszybciej, zachowując ostrożność, zjechać na pas awaryjny, włączyć światła awaryjne i wezwać pomoc pod numerem alarmowym 112.