41 minut pod okiem kamer. To ma być najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w kraju

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Jutro rusza przebudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Na trasie zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, a kierowców czeka ponad rok utrudnień. Jednym z nich będzie wprowadzenie rekordowego, najdłuższego w Polsce odcinkowego pomiaru prędkości.

Planowany system kontroli prędkości obejmie dwa fragmenty autostrady. Pierwszy, między węzłem Łódź Północ a Skierniewicami, ma długość 30 km. Drugi, prawdziwy rekordzista, to aż 48 km między węzłami Skierniewice i Pruszków.

Odcinki zostaną objęte nadzorem zarówno podczas prac drogowych, jak i wtedy, gdy na danym fragmencie nie będą prowadzone roboty.

W praktyce oznacza to, że kierowca przejeżdżający 48 km z prędkością 70 km/h spędzi pod okiem kamer około 41 minut.

Dla porównania – przy dotychczasowej prędkości 140 km/h taki dystans można pokonać w jedyne 21 minut - wylicza portal trybunalski.pl. Tradycyjne „hamowanie przed fotoradarem” teraz zupełnie się nie sprawdzi – pomiar odnotuje średnią z całego kontrolowanego odcinka.

Przebudowa A2 – czego się spodziewać?

Przebudowa autostrady A2 to kolejny etap unowocześniania infrastruktury między centrum kraju a stolicą. Ostatecznie na 89 z 92 kilometrów powstaną dodatkowe pasy ruchu: trzy w każdym kierunku między Strykowem a Grodziskiem Mazowieckim i cztery na odcinku Pruszków–Warszawa. Na pozostałych fragmentach przewidziano gruntowną wymianę nawierzchni.

Należy spodziewać się sporych zmian w organizacji ruchu. Jezdnie zostaną zwężone, a ruch będzie oddzielony od placu budowy betonowymi barierami.

Przez cały okres robót dostępne będą po dwa pasy w każdą stronę, choć nie obejdzie się bez zatorów, szczególnie w godzinach szczytu i przy weekendowych powrotach.

Do kiedy potrwają utrudnienia?

Według zapowiedzi GDDKiA, pierwsze efekty kierowcy zobaczą pod koniec 2027 roku wraz z oddaniem do użytku fragmentów między Łowiczem a granicą woj. łódzkiego oraz między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa.

Koniec wszystkich prac (między Łodzią Północ a Łowiczem) przewidziano w kwietniu 2028 roku.