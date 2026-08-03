11-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał pod kombajn. Tragedia w Łódzkiem

RMF24

Tragiczny wypadek w Sypieniu w powiecie łowickim. 11-letni chłopiec, jadący hulajnogą elektryczną, zginął po zderzeniu z kombajnem.

Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 12:20 w miejscowości Sypień na terenie powiatu łowickiego w województwie łódzkim.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec z nieustalonych jeszcze przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Mimo prowadzonej na miejscu zdarzenia reanimacji życia dziecka nie udało się uratować - przekazała nadkom. Edyta Machnik, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

W miejscu tragedii, pod nadzorem prokuratora, pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności oraz przyczyny wypadku.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący kombajnem mężczyzna był trzeźwy.