1 listopada darmowa komunikacja miejska w Łodzi

RMF24

Od 1 listopada mieszkańcy Łodzi oraz osoby przyjeżdżające do miasta będą mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez Radę Miejską w połowie września i obejmie nie tylko tegoroczny Dzień Wszystkich Świętych, ale także kolejne lata.

Bezpłatne przejazdy nie tylko w mieście

W tym roku darmowa komunikacja będzie obowiązywać przez cały dzień 1 listopada na terenie całej Łodzi, a także na liniach wyjeżdżających poza granice miasta. Oznacza to, że pasażerowie nie zapłacą za dojazd m.in. do cmentarzy położonych w Gadce Starej czy Rzgowie. To znaczne ułatwienie dla osób odwiedzających groby bliskich poza Łodzią.

Kontynuacja i rozszerzenie ubiegłorocznych przepisów

Nowe rozwiązanie to rozwinięcie przepisów, które obowiązywały już w ubiegłym roku. Wtedy darmowe przejazdy były jednorazowe, teraz władze miasta zdecydowały się na stałe wprowadzenie tego udogodnienia.

Jak podkreślono w uzasadnieniu uchwały, „ma to zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego, szczególnie w dniu, gdy ruch wokół nekropolii jest wzmożony, a liczba miejsc parkingowych ograniczona”.

Koszty dla miasta

Wprowadzenie darmowej komunikacji oznacza mniejsze wpływy do budżetu miasta. Urzędnicy szacują, że w tym roku koszt niesprzedanych biletów wyniesie około 311 tysięcy złotych.

W ubiegłym roku było to 298 tysięcy złotych. Mimo to władze miasta uznają, że korzyści dla mieszkańców i poprawa płynności ruchu są warte tej inwestycji.