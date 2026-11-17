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Bliscy Michała O. chcą odebrać jego ciało. Złożenie formalnego wniosku do prokuratury ma nastąpić w najbliższych dniach. To otwiera drogę do organizacji pogrzebu 24-latka, który 7 listopada zabił na ulicach Krakowa sześć osób, a kilkanaście kolejnych ranił. Po ataku na Starym Mieście w jego rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała matki, ojca i siostry zamachowca.

Informację o tym, że po ciało 24-latka zgłosi się jego krewna, jako pierwsze podało Radio Eska - według radia, w tej sprawie miała interweniować babcia Michała O.

Bliscy zamierzają wystąpić w tej sprawie do prokuratury z oficjalnym wnioskiem.

Osoba z rodziny mężczyzny nie wyraziła zgody na przekazanie jego ciała na cele naukowe. Taką możliwość wskazywał wcześniej prezydent Krakowa Łukasz Gibała — na wypadek, gdyby żadna z osób bliskich nie zdecydowała się na organizację pochówku.

Gibała podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że jeśli rodzina zamachowca nie zdecyduje się odebrać ciała, to będzie wnioskował o to, żeby miasto nie organizowało pogrzebu, tylko przekazało ciało Collegium Medicum na cele medyczne.

„Ciało jeszcze przez kilka dni będzie w dyspozycji śledczych, ponieważ pojawiła się konieczność wykonania dodatkowych badań” - informuje Polsat News. Dopiero później, jeśli osoba z rodziny podtrzyma chęć odebrania zwłok, zostaną one wydane.

Jeżeli zakończymy czynności, wydamy tej osobie ciało – zapowiedział prok. Przemysław Nowak w rozmowie z PAP.

Zgłoszenie się członka rodziny oznacza, że sprawa może zostać rozwiązana w trybie przewidzianym dla pochówku organizowanego przez bliskich zmarłego.

Wciąż nie ma informacji, czy 24-latek zostanie pochowany pod swoim nazwiskiem, czy w grobie anonimowym. Decyzje w tej sprawie będą zależały między innymi od dalszych formalności oraz ustaleń z rodziną.

Tragiczne wydarzenia w centrum Krakowa

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, otwierając równocześnie ogień z broni długiej do przypadkowych przechodniów.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim odkryto ciała jego siostry i rodziców. Zamachowiec zmarł w szpitalu dwa dni później.