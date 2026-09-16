Zmienił twarz, imię i kraj. Małopolscy „łowcy głów” dopadli groźnego przestępcę po latach ucieczki

RMF24

Po latach ucieczki i licznych próbach zatarcia śladów, 40-letni przestępca został zatrzymany w Wiedniu. W jego namierzeniu kluczowa okazała się współpraca małopolskich „łowców głów” z międzynarodową siecią ENFAST. Teraz mężczyzna czeka na ekstradycję do Polski, gdzie odpowie za wiele poważnych przestępstw.

Historia poszukiwanego przestępcy sięga aż 2006 roku, kiedy to brał udział w zabójstwie w Krakowie. Sąd skierował go do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, z którego uciekł w 2015 roku.

Od tego czasu mężczyzna skutecznie ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, zmieniając dane personalne i wygląd. Policjanci ustalili, że przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie został zatrzymany i ekstradowany do Polski. Jednak po powrocie do kraju nie zamierzał podporządkować się prawu – nie odbył zasądzonych prac społecznych i dalej popełniał przestępstwa.

Narkotyki, napad i kolejne ucieczki

W 2019 roku podczas rutynowej kontroli drogowej policjanci znaleźli w jego samochodzie prawie 4 kilogramy narkotyków. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie, ale po kilku miesiącach mężczyzna zniknął bez śladu.

W lutym 2022 roku brał udział w brutalnym napadzie na lombard w Nowym Sączu, gdzie sprawcy użyli broni palnej i ukradli biżuterię wartą setki tysięcy złotych.

Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że w rozboju brał udział poszukiwany 40-latek – podkreślają funkcjonariusze.

Zmiana wyglądu nie pomogła

Aby uniknąć rozpoznania, 40-latek zeszczuplał, ogolił głowę i pokrył twarz tatuażami. Pozbył się też charakterystycznej blizny na policzku i dawnych tatuaży na ciele. Posługiwał się fałszywymi dokumentami i stale utrzymywał kontakty ze środowiskiem przestępczym.

Policjanci nie dawali jednak za wygraną. Dzięki żmudnej analizie małopolskich „łowców głów” i współpracy z międzynarodową siecią ENFAST, udało się ustalić, że mężczyzna przebywa w Austrii.

Zatrzymanie w Wiedniu i oczekiwanie na ekstradycję

28 sierpnia na terenie Wiednia doszło do zatrzymania.

Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony działaniami policji. Jego wygląd znacznie różnił się od tego, który funkcjonariusze znali z wcześniejszych materiałów.

Teraz 40-latek przebywa w austriackim areszcie i czeka na ekstradycję do Polski, gdzie odpowie za zarzucane mu czyny.