Zmienił twarz, imię i kraj. Małopolscy „łowcy głów” dopadli groźnego przestępcę po latach ucieczki

Historia poszukiwanego przestępcy sięga aż 2006 roku, kiedy to brał udział w zabójstwie w Krakowie. Sąd skierował go do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, z którego uciekł w 2015 roku.
Od tego czasu mężczyzna skutecznie ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, zmieniając dane personalne i wygląd. Policjanci ustalili, że przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie został zatrzymany i ekstradowany do Polski. Jednak po powrocie do kraju nie zamierzał podporządkować się prawu – nie odbył zasądzonych prac społecznych i dalej popełniał przestępstwa.
Narkotyki, napad i kolejne ucieczki
W 2019 roku podczas rutynowej kontroli drogowej policjanci znaleźli w jego samochodzie prawie 4 kilogramy narkotyków. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie, ale po kilku miesiącach mężczyzna zniknął bez śladu.
W lutym 2022 roku brał udział w brutalnym napadzie na lombard w Nowym Sączu, gdzie sprawcy użyli broni palnej i ukradli biżuterię wartą setki tysięcy złotych.
Policjanci pracujący nad sprawą ustalili, że w rozboju brał udział poszukiwany 40-latek – podkreślają funkcjonariusze.
Zmiana wyglądu nie pomogła
Aby uniknąć rozpoznania, 40-latek zeszczuplał, ogolił głowę i pokrył twarz tatuażami. Pozbył się też charakterystycznej blizny na policzku i dawnych tatuaży na ciele. Posługiwał się fałszywymi dokumentami i stale utrzymywał kontakty ze środowiskiem przestępczym.
Policjanci nie dawali jednak za wygraną. Dzięki żmudnej analizie małopolskich „łowców głów” i współpracy z międzynarodową siecią ENFAST, udało się ustalić, że mężczyzna przebywa w Austrii.
Zatrzymanie w Wiedniu i oczekiwanie na ekstradycję
28 sierpnia na terenie Wiednia doszło do zatrzymania.
Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony działaniami policji. Jego wygląd znacznie różnił się od tego, który funkcjonariusze znali z wcześniejszych materiałów.
Teraz 40-latek przebywa w austriackim areszcie i czeka na ekstradycję do Polski, gdzie odpowie za zarzucane mu czyny.