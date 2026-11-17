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Władze Krakowa przygotowały projekt zmiany uchwały o Strefie Czystego Transportu. Dotyczy on zasięgu strefy i zasad jej działania. Sama strefa zostaje, a normy emisji spalin się nie zmieniają.

Nowe propozycje zakładają znaczące ograniczenie obszaru SCT - teraz to ok. 196 kilometrów kwadratowych, czyli większa powierzchnia miasta. Po zmianie byłby to niecały kilometr kwadratowy. Strefa miałaby obejmować głównie okolice Plant oraz fragmenty w rejonie ulicy Piłsudskiego i alei Krasińskiego.

Zdaniem wiceprezydenta Krakowa Jana Hofmanna zmiana mogłaby zacząć obowiązywać w lutym lub marcu przyszłego roku.



Materiały prasowe

Władze miasta tłumaczą, że to właśnie w ścisłym centrum Krakowa znajduje się punkt pomiarowy jakości powietrza, w którym najczęściej odnotowywano przekroczenia norm. Ograniczenie SCT do tej części miasta ma więc realnie wpłynąć na poprawę jakości powietrza tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Ułatwienia dla kierowców

Jedną z ważniejszych zmian jest zapowiedź ułatwień dla kierowców. Miasto planuje bowiem umożliwić bezpłatny wjazd do strefy mieszkańcom Krakowa, którzy nie są w nim zameldowani. Do tej pory uprawnienie to było uzależnione wyłącznie od meldunku.

Harmonogram: Co dalej z SCT?



Konsultacje z mieszkańcami. Projekt zostanie poddany konsultacjom

Głosowanie Rady Miasta Krakowa

Wejście w życie. Nowe zasady zaczną obowiązywać 30 dni po ogłoszeniu uchwały

Do tego czasu będą obowiązywać dotychczasowe zasady i granice strefy. Równolegle prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące zamrożenia obecnych stawek za wjazd do SCT.