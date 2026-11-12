Zginęła na Rynku w Krakowie. „Dlaczego ją pominięto?”

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Dorota to jedna z ofiar zamachowca Michała Oksińskiego, który 7 listopada wjechał na Rynek Główny w Krakowie i zastrzelił sześć osób, a 15 ranił. W czwartek 12 listopada na cmentarzu w Zielonkach odbędzie się jej pogrzeb. Siostra zmarłej opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis. „Dlaczego Ją pominięto? Bo była przeciętnym, szarym człowiekiem... Nie miała na koncie specjalnych osiągnięć, ciekawych zainteresowań ani niczego, co mogłoby przyciągnąć opinię publiczną” – napisała.

„Ofiara ataku w Krakowie, o której się nie mówi...”

Siostra Doroty, Joanna, zwróciła uwagę, że za pozornie zwyczajnym życiem kryła się ogromna wartość, szczególnie dla najbliższych - zmarła opiekowała się bowiem 80-letnią mamą.

„Nie dokonywała wielkich rzeczy, o których piszą gazety. Robiła te małe, codzienne, których wartość dostrzega się często dopiero wtedy, gdy nagle ich zabraknie” – czytamy we wpisie.

Siostra zmarłej zwróciła uwagę na codzienność, która po śmierci Doroty bezpowrotnie się zmieniła. Nie będzie już osoby, która przypomni ich mamie o lekach, zadba o ciepłą kawę czy zapyta, czy wszystko jest w porządku.

„Dla świata mogła być jedną z wielu. Dla nas była kimś niezastąpionym. Człowiekiem, którego obecność dawała poczucie bezpieczeństwa. (...) Za każdą informacją o kolejnej ofierze kryje się czyjś cały świat. A wraz z Jej odejściem część naszego świata przestała istnieć” – napisała.

W swoim wpisie siostra Doroty podziękowała również osobom, które pomagały podczas tragicznych wydarzeń oraz wspierały rodzinę po śmierci kobiety. Szczególne słowa uznania skierowała do policjantów, podkreślając ich odwagę, determinację i gotowość do działania w obliczu zagrożenia. Osobno podziękowała policjantce Oli z Komendy Wojewódzkiej Policji za empatię, cierpliwość, dobre słowo i wsparcie w najtrudniejszych chwilach.

Wdzięczność wyraziła także ratownikom medycznym, strażakom, straży miejskiej i wszystkim osobom zaangażowanym w niesienie pomocy.

„Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich z imienia, ale chcemy, żebyście wiedzieli, że dostrzegamy i doceniamy każdy, nawet najmniejszy gest” – napisała.

Na zakończenie podziękowała wszystkim, którzy nie pozostawili rodziny samej w obliczu niewyobrażalnej straty.

Ofiary w Krakowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

W sobotę 7 listopada Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, m.in. 32-letni DJ ze Szkocji czy Ewelina, 47-letnia wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Burmistrz Chodzieży potwierdził, że w Krakowie zginęła także malarka z Chodzieży, Izabela - osierociła czworo dzieci, w tym 11-letnie bliźniaki. Zginął też 51-letni Robert Kosidło, mężczyzna, który pomagał kupcom na Rynku Głównym. Wśród ofiar jest również 51-letnia obywatelka Austrii.

Mąż 51-letniej Austriaczki, który przyjechał z nią do Krakowa, został ranny w zamachu. Poszkodowani zostali też dwaj policjanci, strażak-ochotnik, a także 19-latek z Wielkiej Brytanii. W Ostrowcu Świętokrzyskim z kolei w mieszkaniu sprawcy znaleziono trzy ciała - jego rodziców i siostry.