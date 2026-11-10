Zginął podczas strzelaniny w Krakowie. Poruszajacy apel, szukają rodziny 51-latka

Z informacji, do których dotarł „Dziennik Polski” wynika, że Robert Kosidło pochodził z Rybnika, ale od lat jego drugim domem był Kraków. Mężczyzna zamieszkał w Nowej Hucie i prawie każdego dnia pojawiał się na Rynku Głównym. Choć w przeszłości przeżył poważny wypadek we Włoszech, utrata pełnej sprawności fizycznej nie powstrzymała go przed pomocą innym.
Na co dzień wspierał krakowskich kupców: pomagał im rozstawiać stoiska, przywozić towary, rozpakowywać i przygotowywać miejsca handlu.
Był bardzo uczciwy, zawsze pomocny. Pomagał pchać wózki, rozkładał towar o świcie i pakował go wieczorem – wspomina w rozmowie z „Dziennikiem Polskim” przyjaciółka pana Roberta, Stanisława Gzyl, założycielka Stowarzyszenia Kupców prowadzących handel obwoźny w centrum Krakowa.
Tragedia na oczach przyjaciół
W minioną sobotę pan Robert, jak zawsze, przyszedł pomóc przy zamykaniu stoisk. Z powodu niskiej temperatury kupcy chcieli szybciej zakończyć pracę. Wtedy rozległy się strzały.
Wróciliśmy do wózka z pamiątkami, ludzie już uciekali do sklepów – relacjonuje gazecie Adam Szyfko, jeden z lokalnych kupców - Powiedziałem Robertowi, że chowamy się do sklepu ZARA. Szedł za mną, ale wolniej. Był już w drzwiach, kiedy padł strzał... Upadł na matę przed wejściem. Jeszcze kilka sekund i mógłby się uratować.
Na miejscu natychmiast podjęto akcję ratunkową i przewieziono Roberta do szpitala. Niestety, pomimo wysiłków ratowników, nie udało się go uratować.
Poruszający apel: gdzie jest rodzina pana Roberta?
Po tragedii przyjaciele i znajomi Roberta rozpoczęli akcję poszukiwawczą. W mediach społecznościowych pojawiły się apele o kontakt do rodziny 51-latka, która – jak ustalono – pochodzi z Rybnika. Niestety, do tej pory nie udało się dotrzeć do żadnych bliskich.
Kupcy nie zamierzają jednak zostawić swojego przyjaciela bez pomocy. Jeśli nie uda się znaleźć rodziny, sami zajmiemy się organizacją godnego pochówku – deklarują. Liczą jednak, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców Śląska i Krakowa uda się odnaleźć krewnych.
Sześć ofiar, kilkanaście osób rannych
W zamachu na Starym Mieście w Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów, którzy bohatersko próbowali powstrzymać sprawcę. Zamachowiec, 24-letni Michał Oksiński, zmarł dwa dni później w szpitalu. W jego rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono trzy ciała: rodziców i młodszej siostry.