2 osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej nr 73 w Dąbrowie Tarnowskiej. Nad ranem dostawczy bus zderzył się tam z autem osobowym.

Zdjęcie z miejsca wypadku / PSP Dąbrowa Tarnowska /

Do wypadku doszło ok. godz. 3:40. W samochodzie osobowym podróżowały 4 osoby. Wiadomo, że byli to obcokrajowcy. Jak powiedział RMF FM mł. bryg. Daniel Misiaszek - oficer prasowy straży pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej - życia dwóch z nich nie udało się uratować.

3 osoby ranne - 2 z auta osobowego i 1 z busa - w stanie ciężkim trafiły do szpitala.

Na miejscu zdarzenia pracuje blisko 30 strażaków. Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej jest zablokowana w kierunku Tarnowa. Ruch jest przekierowany i poprowadzony przez centrum miasta.

Policja będzie wyjaśniać, jak doszło do tego wypadku.