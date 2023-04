Bezpośredni kontakt Spółki Restrukturyzacji Kopalń z mieszkańcami Trzebini z zagrożonych zapadliskami rejonów, harmonogram badań, a także termin spotkania w Ministerstwie Aktywów Państwowych - to ustalenia gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, którego posiedzenie odbyło się dziś w Trzebini w Małopolsce.

O dzisiejszym posiedzeniu gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w Trzebini dziennikarce RMF FM Magdalenie Wojtoń powiedział burmistrz Jarosław Okoczuk.

Kontakt z mieszkańcami

Pierwszym najważniejszym wnioskiem jest wystąpienie i skontaktowanie się z właścicielami domów, które zostały wskazane przez Państwowy Instytut Geologiczny jako znajdujące się na terenie zagrożonym reaktywacją zapadlisk - powiedział burmistrz Trzebini.

Jak podkreślił, "Spółka Restrukturyzacji Kopalń już od przyszłego tygodnia, od poniedziałku bezpośrednio nawiąże kontakt z tymi mieszkańcami, informując ich w celu potwierdzenia informacji, które uzyskali w PIG-u, będą dokonywać swoje badania na zasadzie mikrograwimetrii, które ma potwierdzić, czy faktycznie każde z tych wskazanych lokalizacji jest miejscem zagrożonym i trzeba będzie podejmować daleko idące decyzje".

Włodarz miasta zaznaczył, że "SRK ma jeszcze wątpliwości, co do tego z racji, że są to również pewne ugięcia terenu; niektóre wskazane deformacje znajdują się w terenie, gdzie nigdy nie było prowadzonej żadnej eksploatacji".

Harmonogram badań

Jarosław Okoczuk powiedział, że w trakcie piątkowego posiedzenia gminnego zespołu zarządzania kryzysowego omówiono również harmonogram działań.

Od 24 kwietnia rozpoczynamy badania: ul. Młyńska, ul. Cyprysowa, teren SP5, ul. Leśna, ul. Zwycięstwa i teren położony na północ od ul. Chrobrego jak również korty tenisowe - powiedział RMF FM burmistrz.

Jak zaznaczył, "do tej pory SRK wydała badania mikrograwimetrią budynków zlokalizowanych przy ul. Sportowej - czyli mówimy o Trentowcu - i zapadła decyzja o tym, że teren ten będzie uzdatniany" (uzdatnianie terenu polega na profesjonalnym działaniu polegającym na zapobieganiu występowania zapadlisk). Są obecnie na etapie postępowania mającego na celu wyłonić wykonawcę tych prac uzdatnianiowych - dodał.

Spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Burmistrz Trzebini powiedział RMF FM, że w najbliższą środę na godzinę 10 zaplanowano spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych, "z inicjatywy ministra Marka Wesołego i posła Krzysztofa Kozika".

Będziemy się pochylać nad rozwiązaniem mającym na celu uproszczenie ścieżki postępowania administracyjnego dedykowaną dla gminy Trzebinia - dodał Okoczuk.

Najnowsza mapa

Gmina Trzebinia opublikowała w internecie informacje o najnowszej mapie z zagrożonymi zapadliskami miejscami w mieście.

Na specjalnej stronie Centrum Geozagrożeń Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego opublikowano poszerzone wstępne wyniki badań, które wczoraj przedstawiono w Krakowie - podało na Facebooku miasto.