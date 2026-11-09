Zamach w Krakowie. Badany będzie m.in. trop rosyjski

RMF24

Śledczy badają możliwe motywy i źródła inspiracji 24-latka, który w sobotę zaatakował ludzi na Rynku Głównym w Krakowie. Jak poinformował naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak, w postępowaniu sprawdzany jest również trop rosyjski.

W poniedziałek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek był pytany, czy śledczy wykluczyli działania hybrydowe ze strony Rosji. Odpowiedział, że taki scenariusz nadal jest analizowany. Nie został wykluczony, tam są pewne informacje, które musimy sprawdzić, ale nie chcę ujawniać tego, to jest za wcześnie – mówił Żurek.

Prok. Eryk Stasielak zaznaczył, że dochodzenie obejmuje wszystkie możliwe okoliczności, które mogły mieć wpływ na działania napastnika. Każdy wątek będziemy badać, również rosyjski – przekazał.

Śledczy chcą ustalić, czy sprawca działał sam

Kluczowe dla prokuratury jest sprawdzenie, czy 24-latek mógł otrzymać pomoc albo zostać nakłoniony do przeprowadzenia ataku. Prokurator podkreślił, że na obecnym etapie nie można przesądzać, skąd ewentualnie mogła pochodzić inspiracja.

Głównym kierunkiem tego śledztwa jest ustalenie tego, czy ktoś temu sprawcy pomagał i czy ktoś go inspirował. Ta inspiracja mogła nadejść z różnej strony, więc my nie eliminujemy z góry żadnej możliwości – przekazał Stasielak.

Prokurator generalny, pytany o możliwość rosyjskiej inspiracji, nawiązał do pojęcia „matrioszki” opisanego w książce Suworowa „Akwarium”. Matrioszka to takie osoby, które są sterowane, a nie wiedzą o tym, że są sterowane, bo tam sztaby psychologów i agentów specjalnych działają – mówił Waldemar Żurek, zaznaczając jednak, że nie chce na razie wyciągać tak daleko idących wniosków.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak tłumaczył w poniedziałek, że jest za wcześnie, aby mówić o motywach, inspiracji czy jakiejś ideologii zamachowca. W jego pokoju nie znaleziono „oczywistej symboliki”, powszechnie kojarzonej z jakimś nurtem.

Wypowiedź ministra wywołała emocje

W sobotę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wywołał dużo emocji sugestią, że według wstępnych ustaleń 24-letni zabójca mógł mieć ultraprawicowe poglądy. Nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie tej tezy.

W poniedziałek w specjalnym wywiadzie dla RMF FM prezydent Krakowa Łukasz Gibała wyraził swój dystans wobec dyskusji o tym, jakie poglądy mógł mieć zabójca.

Nie podobają mi się sugestie łączące jego działalność z taką czy inną motywacją polityczną, z takimi czy innymi poglądami - przyznał. Jak dodał, takie sugestie są niepotrzebne i tylko wzmacniają i tak już duże podziały społeczne.

Wypowiedź Kierwińskiego wywołała burzę. Gibała: Sugestie na wyrost W rozmowie z RMF FM prezydent Krakowa Łukasz Gibała przyznał, że nie podoba mu się przypisywanie 24-latkowi, który w sobotę zaatakował w centrum miasta, jakichkolwiek motywacji politycznych. "Uważam, że to są sugestie na wyrost. One tylko…

Sześć osób nie żyje

Do tragedii doszło w sobotę na krakowskim Rynku Głównym. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych osób.

Zginęło sześć osób. Rannych zostało 16 osób, w tym dwóch policjantów oraz sprawca ataku. Mężczyzna zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.

Policjanci, którzy przeszukali mieszkanie rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim, znaleźli ciała trzech jego najbliższych krewnych.