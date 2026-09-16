Zakopianka zwężona. Utrudnienia w kierunku Krakowa

RMF24

Kierowcy podróżujący zakopianką muszą uzbroić się w cierpliwość. Dzisiaj rozpoczął się remont nawierzchni na odcinku na wysokości Myślenic – od wiaduktu na Polankę aż do węzła na ulicy Sobieskiego. Prace obejmą ponad pół kilometra jezdni w kierunku Krakowa i potrwają do piątku wieczorem.

Dzisiaj rano ruszył remont na zakopiance na wysokości Myślenic. Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na długości ponad pół kilometra jezdni w kierunku Krakowa.

Zwężenie do jednego pasa i objazdy

W czasie remontu kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Jezdnia w kierunku Krakowa zostanie zwężona do jednego pasa.

Wieczorami, po zakończeniu prac, ruch będzie przywracany w obu kierunkach. Dodatkowo, podczas prac na prawym pasie, zamknięty zostanie zjazd od strony Polanki i wiaduktu na zakopiankę. W tym czasie obowiązywać będzie objazd przez nowy węzeł w Myślenicach.

Nowa nawierzchnia już w piątek

Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prace mają zakończyć się jeszcze przed weekendem.

Na tym odcinku będziemy zmieniać nawierzchnię. Ściągniemy starą i położymy nową. Planujemy zakończenie prac w piątek wieczorem – mówi Kacper Michna z GDDKiA.

Na remontowanym odcinku dodatkowo obowiązywać będą ograniczenia prędkości. Warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem i rozważyć inne trasy, by uniknąć korków i niepotrzebnych nerwów.