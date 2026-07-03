RMF24

Od piątku (3 lipca) kierowcy podróżujący zakopianką muszą liczyć się z poważnymi zmianami w organizacji ruchu. Rozpoczyna się kolejny etap budowy tunelu w Libertowie, co wiąże się z utrudnieniami na drodze krajowej nr 7. Utrudnienia będą głównie w kierunku Krakowa.

W piątek (3 lipca) na DK7 w Libertowie (Małopolskie) czyli popularnej zakopiance ruch został przełożony na jezdnię prowadzącą w kierunku Myślenic.

To oznacza, że w rejonie prowadzonych prac kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu – dwa w kierunku Myślenic oraz jeden w stronę Krakowa.

Wyłączenie ruchu na jezdni w kierunku Krakowa umożliwi rozpoczęcie budowy wschodniej części tunelu pod jezdnią.

Utrudnienia dla jadących do Krakowa

Największych utrudnień należy spodziewać się właśnie na trasie do Krakowa, zwłaszcza w godzinach porannego szczytu. Zwężenie do jednego pasa może powodować tworzenie się zatorów i wydłużenie czasu przejazdu.

Zaplanuj wcześniejszy wyjazd do Krakowa – apelują drogowcy do kierowców.

Mimo prowadzonych robót DK7 pozostanie przejezdna, a kierowcy będą mogli korzystać również z istniejącej sieci dróg lokalnych. Kolejnych zmian organizacji ruchu należy spodziewać się z końcem roku.

Dotychczas prace były prowadzone pod zachodnią częścią zakopianki. Od 3 lipca wykonawca rozpoczyna budowę kolejnego fragmentu tunelu pod jezdnią w kierunku Krakowa.