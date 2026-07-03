W piątek (3 lipca) na DK7 w Libertowie (Małopolskie) czyli popularnej zakopiance ruch został przełożony na jezdnię prowadzącą w kierunku Myślenic.
To oznacza, że w rejonie prowadzonych prac kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu – dwa w kierunku Myślenic oraz jeden w stronę Krakowa.
Wyłączenie ruchu na jezdni w kierunku Krakowa umożliwi rozpoczęcie budowy wschodniej części tunelu pod jezdnią.
Utrudnienia dla jadących do Krakowa
Największych utrudnień należy spodziewać się właśnie na trasie do Krakowa, zwłaszcza w godzinach porannego szczytu. Zwężenie do jednego pasa może powodować tworzenie się zatorów i wydłużenie czasu przejazdu.
Zaplanuj wcześniejszy wyjazd do Krakowa – apelują drogowcy do kierowców.
Mimo prowadzonych robót DK7 pozostanie przejezdna, a kierowcy będą mogli korzystać również z istniejącej sieci dróg lokalnych. Kolejnych zmian organizacji ruchu należy spodziewać się z końcem roku.
Dotychczas prace były prowadzone pod zachodnią częścią zakopianki. Od 3 lipca wykonawca rozpoczyna budowę kolejnego fragmentu tunelu pod jezdnią w kierunku Krakowa.
Ze względu na warunki nie ma możliwości utrzymania czterech pasów ruchu na czas tego etapu inwestycji – informują przedstawiciele inwestora.