Zakończyły się sekcje zwłok ofiar ataku w Krakowie

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem w ubraniu taktycznym i kasku na głowie na płytę rynku, po czym otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. W wyniku zamachu zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Siódmą ofiarą śmiertelną jest sam sprawca, który został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci odnaleźli ciała trzech osób – rodziców i siostry zamachowca.
W poniedziałek przeprowadzone zostały sekcje zwłok sześciu ofiar sobotniego ataku w Krakowie oraz trzech zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim – przekazał prok. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej.
Sekcje zwłok były prowadzone od poniedziałkowego poranka w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM.
We wtorek zaplanowana jest sekcja zwłok zmarłego w poniedziałek nad ranem w szpitalu sprawcy strzelaniny. Jak przekazał prok. Stasielak, sporządzenie szczegółowej opinii sądowo-lekarskiej z przeprowadzonej sekcji zwłok może potrwać nawet kilka tygodni.
W wyniku sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób – to trzy obywatelki Polski w wieku 61, 53 i 47 lat, 55-letni obywatel Polski, 51-letnia obywatelka Austrii i 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii.
Również w sobotę w domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób – dwóch kobiet i mężczyzny. Jak informowała świętokrzyska policja, są to rodzice – 53-letni ojciec, 52-letnia matka i 21-letnia siostra sprawcy. Na ich ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe.