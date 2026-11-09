Zakończyły się sekcje zwłok ofiar ataku w Krakowie

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Zakończyły się sekcje zwłok sześciu ofiar ataku w Krakowie i trzech z Ostrowca Świętokrzyskiego - poinformowała prokuratura. Dziś rano w szpitalu zmarł Michał Oksiński - sprawca strzelaniny. Jak przekazała prokuratura, sekcja zwłok 24-letniego strzelca odbędzie się najprawdopodobniej we wtorek.

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem w ubraniu taktycznym i kasku na głowie na płytę rynku, po czym otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. W wyniku zamachu zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Siódmą ofiarą śmiertelną jest sam sprawca, który został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci odnaleźli ciała trzech osób – rodziców i siostry zamachowca.

W poniedziałek przeprowadzone zostały sekcje zwłok sześciu ofiar sobotniego ataku w Krakowie oraz trzech zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim – przekazał prok. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej.

Sekcje zwłok były prowadzone od poniedziałkowego poranka w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM.

We wtorek zaplanowana jest sekcja zwłok zmarłego w poniedziałek nad ranem w szpitalu sprawcy strzelaniny. Jak przekazał prok. Stasielak, sporządzenie szczegółowej opinii sądowo-lekarskiej z przeprowadzonej sekcji zwłok może potrwać nawet kilka tygodni.

W wyniku sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób – to trzy obywatelki Polski w wieku 61, 53 i 47 lat, 55-letni obywatel Polski, 51-letnia obywatelka Austrii i 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii.

Również w sobotę w domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób – dwóch kobiet i mężczyzny. Jak informowała świętokrzyska policja, są to rodzice – 53-letni ojciec, 52-letnia matka i 21-letnia siostra sprawcy. Na ich ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe.

Nie żyje sprawca strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie Nie żyje 24-letni Michał O., z Ostrowca Świętokrzyskiego, który w sobotę 7 listopada ok. godz. 15 wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając z broni bojowej do przypadkowych przechodniów. Zabił 6 osób, 15 ranił. Informację o…

Atak na Rynku Głównym w Krakowie (fot. PAP/Art Service) / PAP/EPA

Atak na Rynku Głównym w Krakowie (fot. PAP/Art Service) / PAP/EPA