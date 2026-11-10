Zakończyła się sekcja zwłok sprawcy ataku w Krakowie

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Zakończyła się sekcja zwłok sprawcy sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie - poinformował szef małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak. U Michała Oksińskiego stwierdzono „szereg obrażeń postrzałowych”.

Dalsze szczegółowe analizy pojawią się w opinii sądowo-lekarskiej. Pobrany został dodatkowy materiał biologiczny do badań, jest też materiał biologiczny pozyskany ze szpitala i dokumentacja lekarska – będziemy dalej to badać – zapowiedział prokurator.

W poniedziałek przeprowadzone zostały sekcje zwłok dziewięciu ofiar – sześciu zabitych w trakcie strzelaniny na Rynku Głównym i trzech osób, których ciała znaleziono w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim - to rodzice i siostra zamachowca.

Prok. Eryk Stasielak przekazał, że według wstępnych wyników sekcji zwłok tych osób, przyczyną ich śmierci były rozległe obrażenia wewnętrzne przede wszystkim na skutek ran postrzałowych.

Będziemy się teraz zastanawiać nad tym, czy była użyta standardowa amunicja, czy też jakaś amunicja specjalna, na co by mogły wskazywać dodatkowe obrażenia. Zabezpieczyliśmy tej amunicji bardzo dużo – dodał.

Strzelanina w Krakowie

Do ataku doszło w minioną sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem w ubraniu taktycznym i kasku na głowie na płytę rynku, po czym zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Zabił sześć osób, a 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Siódmą ofiarą śmiertelną jest sam sprawca, który został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. Zmarł w poniedziałek o godz. 4:30 w krakowskim szpitalu.