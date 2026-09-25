Zacięta walka Piątkowskiej i Gibały. Nowy sondaż ws. krakowskich wyborów

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Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy Krakowa ruszą do urn, by wybrać nowego prezydenta miasta. Poprzedni - Aleksander Miszalski - został odwołany w referendum. Najnowszy sondaż IBRIS dla Polsat News pokazuje, że różnica pomiędzy dwójką faworytów, którzy najprawdopodobniej zmierzą się w drugiej turze, jest bardzo niewielka.

O prezydenturę Krakowa walczy 7 osób. Są to:

Michał Drewnicki (PiS),

(PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców),

(Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica),

(Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),

(Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem),

(Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL),

(KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

W środę z kandydowania wycofał się inicjator referendum odwoławczego, Jan Hoffman. Przekazał on swoje poparcie Łukaszowi Gibale.

Kraków wybiera prezydenta. Specjalny wieczór wyborczy RMF FM i Radia RMF24 W niedzielę, 27 września, redakcje RMF FM i Radia RMF24 zapraszają na specjalny Krakowski Wieczór Wyborczy. Reporterzy pojawią się w sztabach najważniejszych kandydatów, a w specjalnym studiu wyniki pierwszej tury skomentują krakowscy politycy,…

Badanie IBRiS dla Polsat News wskazuje na wygraną Łukasza Gibały w pierwszej turze krakowskich wyborów (27,2 proc). Za nim plasuje się Monika Piątkowska, na którą chce głosować 23,5 proc. respondentów. To oznacza różnicę poniżej 4 punktów procentowych.

Trzecie miejsce na sondażowym podium zajął kandydat PiS Michał Drewnicki, którego popiera 15,4 proc. pytanych.

Kandydaci na prezydenta Krakowa (L-P): Aleksandra Owca, Daria Gosek-Popiołek i Sławomir Pietrzyk (fot. Łukasz Gągulski) / PAP

Na reprezentującą Lewicę Darię Gosek-Popiołek chce głosować 9,6 proc. badanych. Za nią jest Aleksandra Owca z Partii Razem (9,0 proc.). Następne miejsca zajęli: Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej; 4,6 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk (SDPL; 0,2 proc.).

10,5 proc. badanych nie wie, na kogo odda swój głos. Prognozowana przez IBRiS frekwencja wynosi od 35 do 43 proc.

Badanie IBRIS dla Polsat News wykonano w dniach 23-24 września na próbie 1000 osób metodą CATI.

W niedzielę, 27 września, redakcje RMF FM i Radia RMF24 zapraszają na specjalny Krakowski Wieczór Wyborczy. Reporterzy pojawią się w sztabach najważniejszych kandydatów, a w specjalnym studiu wyniki pierwszej tury skomentują krakowscy politycy, eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury. Relację będzie można śledzić również na kanale RMF24 na YouTube.

Wieczór wyborczy powstaje we współpracy z Polsat News.