Zacięta walka Piątkowskiej i Gibały. Nowy sondaż ws. krakowskich wyborów

O prezydenturę Krakowa walczy 7 osób. Są to:
- Michał Drewnicki (PiS),
- Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców),
- Daria Gosek-Popiołek (Lewica),
- Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),
- Aleksandra Owca (Razem),
- Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL),
- Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).
W środę z kandydowania wycofał się inicjator referendum odwoławczego, Jan Hoffman. Przekazał on swoje poparcie Łukaszowi Gibale.
Badanie IBRiS dla Polsat News wskazuje na wygraną Łukasza Gibały w pierwszej turze krakowskich wyborów (27,2 proc). Za nim plasuje się Monika Piątkowska, na którą chce głosować 23,5 proc. respondentów. To oznacza różnicę poniżej 4 punktów procentowych.
Trzecie miejsce na sondażowym podium zajął kandydat PiS Michał Drewnicki, którego popiera 15,4 proc. pytanych.
Na reprezentującą Lewicę Darię Gosek-Popiołek chce głosować 9,6 proc. badanych. Za nią jest Aleksandra Owca z Partii Razem (9,0 proc.). Następne miejsca zajęli: Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej; 4,6 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk (SDPL; 0,2 proc.).
10,5 proc. badanych nie wie, na kogo odda swój głos. Prognozowana przez IBRiS frekwencja wynosi od 35 do 43 proc.
Badanie IBRIS dla Polsat News wykonano w dniach 23-24 września na próbie 1000 osób metodą CATI.
W niedzielę, 27 września, redakcje RMF FM i Radia RMF24 zapraszają na specjalny Krakowski Wieczór Wyborczy. Reporterzy pojawią się w sztabach najważniejszych kandydatów, a w specjalnym studiu wyniki pierwszej tury skomentują krakowscy politycy, eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury. Relację będzie można śledzić również na kanale RMF24 na YouTube.
Wieczór wyborczy powstaje we współpracy z Polsat News.