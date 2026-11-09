„Za ofiarność i odwagę”. Dwaj policjanci z Krakowa zostali odznaczeni przez prezydenta

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„Prezydent RP Karol Nawrocki zdecydował o nadaniu Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski starszemu posterunkowemu Jakubowi Kulikowi i starszemu posterunkowemu Arturowi Morańskiemu” - poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. To funkcjonariusze, którzy doprowadzili do zatrzymania zamachowca z Krakowa.

Jak zaznaczył we wpisie na X szef BBN, odznaczenie zostanie nadane „za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa oraz wyjątkową ofiarność i odwagę”.

„Bohaterska postawa policjantów, którzy z narażeniem własnego życia powstrzymali napastnika, budzi podziw i zasługuje na najwyższe wyrazy uznania” - napisał Grodecki.

Szef BBN podziękował również policjantom i życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

Wcześniej w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bartosz Grodecki poinformował, że prezydent Karol Nawrocki, który dziś weźmie udział w marszu ciszy, odwiedzi jednego z rannych policjantów w szpitalu.

Po godz. 20 Bartosz Grodecki przekazał, że „obaj ranni funkcjonariusze policji odebrali z rąk prezydenta Karola Nawrockiego nadane ordery”. Z tych informacji wynika, że prezydent obydwu policjantów odwiedził już w szpitalach w Krakowie. Jeden z nich jest w Szpitalu Narutowicza, drugi w Szpitalu im. Jana Pawła II.

Prezydent Karol Nawrocki przejdzie w marszu ciszy, potem odwiedzi rannego policjanta Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w marszu ciszy w Krakowie. Poinformował o tym szef Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Marsz przejdzie dziś o godz. 20:00 morderczą trasą, jaką przemieszczał się 24-letni Michał Oksiński, który w…

Atak w Krakowie

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem w ubraniu taktycznym i kasku na głowie na płytę rynku, po czym zaczął strzelać z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Zabił sześć osób, a 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Siódmą ofiarą śmiertelną jest sam sprawca, który został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. Zmarł dziś o 4:30 w krakowskim szpitalu.Jeszcze w sobotę, w mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim, policjanci odnaleźli ciała trzech osób - rodziców i siostry zamachowca.