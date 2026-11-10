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Wyszedł na dach kościoła i postawił służby na nogi. „Okazało się, że to ksiądz”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 listopada (14:09)

Tajemnicza postać w kapturze, stojąca na dachu kościoła św. Barbary, wzbudziła podejrzenia policjantów tuż po sobotniej strzelanie w Krakowie. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję – sytuacja mogła być groźna, szczególnie że nie było jeszcze pewności, czy zamachowiec nie miał wspólników. Ostatecznie okazało się, że na dachu, na którym jest taras, znajduje się... ksiądz.

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Wyszedł na dach kościoła i postawił służby na nogi. „Okazało się, że to ksiądz”
Na zdjęciu Plac Mariacki (fot. Jerzy Ochoński) /PAP

W tamtym momencie nie było wiadomo, czy sprawca ataku działał sam – podkreśla młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Mundurowi potraktowali więc obecność podejrzanej osoby na dachu bardzo poważnie, mając świadomość skali zagrożenia.

W trakcie interwencji okazało się, że nieznajomy to ksiądz, który wyszedł na dach kościoła. Nie miał złych intencji, jednak – jak mówi Rafał Wawrzuta – ciekawość czasem bierze górę nad rozsądkiem

Ledwie pojawiłem się przy murku, usłyszałem: 'Ręce do góry!'

Duchowny, z którym rozmawiał portal Deon.pl, wspomina, że sytuacja dla niego również była bardzo stresująca. Poszedłem po pranie na taras, a że w telewizji właśnie informowali, że złapali sprawcę i wszystko się uspokoiło, postanowiłem spojrzeć na Rynek – mówi. Ledwie pojawiłem się przy murku, usłyszałem: „Ręce do góry!”. Trzy światła celowały we mnie, policjanci krzyczeli, bym się nie ruszał.

Jak opowiada ksiądz, stał tak około dziesięciu minut, zanim służby dostały się na dach. W końcu zawołałem, że już mi ręce odpadają, a oni: „Spokój, spokój! Jak możemy się tam dostać?” Odesłałem ich do zakrystii, gdzie siostra mogła otworzyć drzwi. Następnie, po wejściu drużyny interwencyjnej, policjanci kazali mu położyć się na ziemi i czołgać w ich stronę. Jeden wykręcił mi rękę, drugi przyłożył karabin do głowy i pytał o dane personalne. Powiedziałem, że mam mieszkanie z tarasem tuż obok – relacjonuje duchowny.

Po zidentyfikowaniu księdza i upewnieniu się, że nie stanowi zagrożenia, policjanci zaoferowali pomoc. Jeden z funkcjonariuszy pytał, czy ze względu na moją wcześniejszą kontuzję ręki nie potrzebuję pomocy medycznej – dodaje duchowny. Uważam, że policja zrobiła dokładnie to, co powinna. Ich reakcja była błyskawiczna i stanowcza jak w amerykańskich filmach. W tej sytuacji priorytetem było bezpieczeństwo mieszkańców – podkreśla.

Jak zaznacza ksiądz, z perspektywy może spojrzeć na wszystko z przymrużeniem oka. Było ciemno, zimno, miałem na sobie polar, kaptur na głowie i brodę – nie dziwię się, że wzbudziłem niepokój. Policjantom należy się pochwała za sprawną akcję – podsumowuje.

Zasada 4U – jak zachować się w sytuacji zagrożenia?

Policja przypomina, że podczas dramatycznych sytuacji, takich jak atak na Rynku Głównym, należy stosować zasadę „4U”: uważać, uciekać, ukryć się i udaremnić atak – w tej kolejności. 

24-letni napastnik zmarł w poniedziałek rano w szpitalu. Wcześniej policjanci w jego rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu świętokrzyskim znaleźli ciał jego rodziców i siostry.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Kraków strzelanina ksiądz

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